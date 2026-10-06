Многие пенсионеры не могут начать лечиться из-за отсутствия денег. Что им обещают новые латвийские власти?
Латвийское объединение сообществ пожилых людей (LSKA) довольно результатами выборов в 15-й Сейм и надеется, что обещания, данные пожилым людям в предвыборный период, будут выполнены. Об этом заявила заместитель председателя правления LSKA Лилита Калная.
В предвыборной программе победителя выборов, "Объединенного списка", улучшение качества жизни пожилых людей теснее всего связано с медицинским обслуживанием. Поэтому LSKA надеется, что уже в ближайшее время в этой сфере произойдут улучшения, в том числе для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями будут постепенно снижать доплаты, а расходы на лекарства – сокращать.
"Бывают ситуации, когда пожилому человеку консультация специалиста или конкретное обследование нужны безотлагательно, но приема по государственной оплате приходится ждать месяцами. Тогда не остается ничего другого, кроме как обратиться за платной услугой и оплатить ее из пенсии. Одна такая консультация может стоить от 60 до 80 евро, а прием у некоторых специалистов обходится еще дороже", - отмечает Лилита Калная.
LSKA напоминает, что "Новое Единство", в ведении которого сфера здравоохранения находится с сентября 2023 года, обязалось улучшить доступность семейных врачей и визитов на дом, а также развивать паллиативную и хосписную помощь. "Национальное объединение" обещало сократить очереди к специалистам, обеспечить доступность семейных врачей во всех краях, в том числе за счет дистанционных консультаций, а также поддерживаемые государством профилактические обследования в рамках программы "Здоровая жизнь".
По мнению LSKA, проблемы медицинского обслуживания пожилых людей необходимо решать как можно скорее. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году 3,4% пожилых жителей Латвии из-за нехватки денег не прошли необходимое медицинское обследование или не получили лечение; стоматологическая помощь в этот показатель не включена. Около 58 тысяч пожилых людей за год хотя бы один раз не получили необходимое обследование или лечение – это больше, чем жителей во всей Елгаве.
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Объединение также подчеркивает, что, согласно данным Eurostat, приведенным в тематическом докладе Центра профилактики и контроля заболеваний, после 65 лет жители Латвии в среднем живут без проблем со здоровьем 4,8 года, тогда как в Евросоюзе этот показатель составляет в среднем 9,4 года.
"Проблемы медицинского обслуживания пожилых людей слишком долго оставались на заднем плане. Мы искренне надеемся, что решения нового правительства в сфере здравоохранения помогут пожилым людям прожить больше лет в хорошем здоровье и с высоким качеством жизни", – говорит представитель LSKA.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что все большему числу жителей Латвии приходится работать после выхода на пенсию.