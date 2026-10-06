Многие пенсионеры не могут начать лечиться из-за отсутствия денег. Что им обещают новые латвийские власти?

По мнению LSKA, проблемы медицинского обслуживания пожилых людей необходимо решать как можно скорее. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году 3,4% пожилых жителей Латвии из-за нехватки денег не прошли необходимое медицинское обследование или не получили лечение; стоматологическая помощь в этот показатель не включена. Около 58 тысяч пожилых людей за год хотя бы один раз не получили необходимое обследование или лечение – это больше, чем жителей во всей Елгаве.