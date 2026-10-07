В Латвии не хватает врачей, лекарств и денег: работодатели недовольны заботой о здоровье сотрудников
Латвия тратит на здравоохранение значительно меньше стран ЕС, а жители все чаще платят за медицину из своего кармана. Работодатели предупреждают: длинные очереди и недоступное лечение обходятся экономике в миллиарды евро.
Бюджет здравоохранения Латвии - один из самых маленьких среди стран Европейского союза и самый маленький в Балтийском регионе, в то время как прямые платежи пациентов значительно выше. На доступность медицинских услуг негативно влияют меньшее количество врачей и медсестер по сравнению со средним показателем по ЕС. Результатом этого является в конечном итоге сокращение продолжительности жизни и большое количество предотвратимых смертей. Не хватает полумиллиарда евро, чтобы объем средств, выделяемых на медицину, достиг в следующем году 6% валового внутреннего продукта (ВВП), что значительно улучшило бы ситуацию, сообщает Diena.
Проблемы со здоровьем сотрудников наносят прямой ущерб работодателям. Хотя 77% опрошенных компаний инвестируют от 100 до 1000 евро в год в здоровье одного работника (страхование, реабилитация, психологическая поддержка и т. д.), а остальные - еще больше, эти инвестиции не могут компенсировать длинные очереди, недоступность специалистов, задержку диагностики и высокие доплаты пациентов.
Прямые платежи жителей Латвии составляют 30,7% расходов на здравоохранение - более чем в два раза больше, чем в среднем по ЕС (14,3%).
Государственные расходы на здравоохранение составляют 4,6% ВВП (средний показатель по ЕС - 7,3%). Расходы на душу населения в Латвии составляют 1966 евро (ЕС - 3379 евро). Из 173 инновационных лекарственных препаратов, одобренных на 2020-2023 годы, всего 16 доступны в Латвии (ЕС - 46). Стоимость предотвратимых смертей в Латвии оценивается в 1,1 миллиарда евро, или 2,8% ВВП в год, согласно исследованию Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний о влиянии здоровья на рабочую силу.
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ЛКРД требует сократить очереди, увеличить доступность компенсируемых лекарств и оптимизировать использование средств в здравоохранении. ЛКРД также предлагает увеличить финансирование отрасли как минимум до 6% ВВП, а бюджет на компенсируемые лекарства - на 30%. Глава Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш присоединился к заявлению работодателей, подчеркнув, что расходы на здравоохранение, не покрываемые государством, никуда не исчезают - они ложатся на плечи предпринимателей, причиняя им убытки как на внутреннем, так и на внешнем рынках.