В Латвии не хватает врачей, лекарств и денег: работодатели недовольны заботой о здоровье сотрудников

Бюджет здравоохранения Латвии - один из самых маленьких среди стран Европейского союза и самый маленький в Балтийском регионе, в то время как прямые платежи пациентов значительно выше. На доступность медицинских услуг негативно влияют меньшее количество врачей и медсестер по сравнению со средним показателем по ЕС. Результатом этого является в конечном итоге сокращение продолжительности жизни и большое количество предотвратимых смертей. Не хватает полумиллиарда евро, чтобы объем средств, выделяемых на медицину, достиг в следующем году 6% валового внутреннего продукта (ВВП), что значительно улучшило бы ситуацию, сообщает Diena.