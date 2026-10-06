В Латвии у депутатов самоуправлений появились запрещенные к посещению страны

Депутаты в аннотации указали, что должностным лицам самоуправлений доступна подробная информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении самоуправлений. Поэтому, по их мнению, необходимо обеспечить единый подход ко всем выборным должностным лицам, распространив ограничения на поездки как на депутатов Сейма, так и на депутатов самоуправлений.