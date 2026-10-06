В Латвии у депутатов самоуправлений появились запрещенные к посещению страны
Фото: Shutterstock
Законодатели запретили депутатам самоуправлений поездки в Россию и Беларусь.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 13:12

В Латвии у депутатов самоуправлений появились запрещенные к посещению страны

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В четверг депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к Закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь.

Поправки подала группа депутатов, в том числе председатель фракции Сейма "Новое Единство" Эдмунд Юревиц. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии "Стабильности!", предпочли в голосовании не участвовать.

Поправки дополняют вторую часть 2-й статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма.

Депутаты в аннотации указали, что должностным лицам самоуправлений доступна подробная информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении самоуправлений. Поэтому, по их мнению, необходимо обеспечить единый подход ко всем выборным должностным лицам, распространив ограничения на поездки как на депутатов Сейма, так и на депутатов самоуправлений.

Темы

РоссияБеларусьСанкции против РоссииЭдмунд ЮревицНовое единствоСтабильности!

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