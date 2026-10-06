В Латвии у депутатов самоуправлений могут появиться запрещенные к посещению страны
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник единогласно поддержала поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь.
Комиссия предложит рассмотреть эти поправки в срочном порядке и включить их в повестку дня пленарного заседания Сейма в этот четверг.
Представитель юридического бюро Сейма Эва Упите обратила внимание членов комиссии на то, что такие поправки по сути являются ограничением прав, предусмотренных Конституцией, поскольку в ней говорится, что каждый имеет право свободно выезжать из Латвии. Также она обратила внимание на то, что подобные поправки не предусмотрены в отношении других высших должностных лиц самоуправлений - исполнительных директоров и членов правлений муниципальных предприятий.
Член комиссии Игорь Раев на это ответил, что исполнительным директорам в соответствии с действующим порядком необходим допуск к государственной тайне.
Законопроект подала группа из нескольких депутатов, в том числе председатель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.
В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, в том числе на депутатов Сейма.
Авторы законопроекта в аннотации указывают, что после полномасштабного вторжения России в Украину существенно возросли риски для национальной безопасности, а Россия и Беларусь продолжают использовать различные методы гибридной войны для получения информации и влияния на принятие решений в других странах.