В Латвии у депутатов самоуправлений могут появиться запрещенные к посещению страны

Представитель юридического бюро Сейма Эва Упите обратила внимание членов комиссии на то, что такие поправки по сути являются ограничением прав, предусмотренных Конституцией, поскольку в ней говорится, что каждый имеет право свободно выезжать из Латвии. Также она обратила внимание на то, что подобные поправки не предусмотрены в отношении других высших должностных лиц самоуправлений - исполнительных директоров и членов правлений муниципальных предприятий.