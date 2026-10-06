Чума в России напоминает людям пророчества Ванги о возвращении "Черной смерти"

Некоторые пользователи утверждают, что Ванга предсказывала попадание в окружающую среду древнего замороженного патогена в Сибири, после чего тот мог бы распространиться по всему миру. Теперь эту версию пытаются связать с событиями в Иркутской области. Однако достоверных публичных доказательств того, что Ванга действительно конкретно предсказывала вспышку чумы в России, нет.