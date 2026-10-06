Чума в России напоминает людям пророчества Ванги о возвращении "Черной смерти"
Смерть молодой женщины от чумы в Иркутской области вновь породила в интернете слухи о возможной эпидемии и "предсказаниях" Ванги. Но подтвержденных данных о глобальной вспышке пока нет.
После сообщений о смерти женщины от чумы в России в интернете вновь начали распространяться слухи о возможной более масштабной вспышке заболевания. Некоторые пользователи социальных сетей связывают произошедшее с приписываемыми болгарской провидице Ванге предсказаниями о загадочной болезни, которая якобы в будущем может распространиться по всему миру. Об этом пишет британское издание Daily Star.
Поводом для новых обсуждений стала смерть 28-летней Дарьи Шипиловой в Иркутской области. Ранее появилась версия, что работавшая в лаборатории женщина могла заразиться после того, как на рабочем месте разбилась пробирка с культурой бактерии чумы. После происшествия в регионе были усилены меры безопасности.
Интернет вспомнил о "предсказаниях" Ванги
Случившееся вновь привлекло внимание сторонников конспирологических теорий к приписываемым Ванге предсказаниям. Болгарская провидица умерла в 1996 году, однако якобы сделанные ею прогнозы до сих пор регулярно появляются в социальных сетях и связываются с различными мировыми событиями.
Некоторые пользователи утверждают, что Ванга предсказывала попадание в окружающую среду древнего замороженного патогена в Сибири, после чего тот мог бы распространиться по всему миру. Теперь эту версию пытаются связать с событиями в Иркутской области. Однако достоверных публичных доказательств того, что Ванга действительно конкретно предсказывала вспышку чумы в России, нет.
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В интернете также обсуждаются якобы сделанные Вангой предсказания на 2027 год. Согласно распространяющимся интерпретациям, человечество якобы ждут масштабные изменения, в том числе биологического характера. При этом и у этих утверждений нет четкого и проверяемого первоисточника.
Насколько велик риск распространения чумы?
Чума - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. В прошлом она становилась причиной масштабных эпидемий. В XIV веке пандемия, известная как Черная смерть, унесла жизни миллионов людей в Европе.
Сегодня ситуация значительно отличается. Чума поддается лечению антибиотиками, особенно если заболевание обнаружено на ранней стадии и терапия начата своевременно.
Таким образом, сама по себе информация об одном случае заболевания не подтверждает наличие масштабной эпидемии. Распространяющиеся в социальных сетях версии о "предсказании" Ванги также не имеют подтвержденной доказательной базы.
Ранее сообщалось, что риск распространения чумы за пределы страны, в том числе в Латвию, оценивается как очень низкий даже в том случае, если возможный случай заболевания в России подтвердят лабораторно, считает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).