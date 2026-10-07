Латвия неожиданно стала лидером ЕС по важному показателю развития энергетики
В апреле–июне 2026 года возобновляемые источники обеспечили 97,7% чистой выработки электроэнергии в Латвии. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза.
Как сообщает Евростат, в основном латвийская возобновляемая электроэнергия была получена за счет гидроэнергетики и солнца. Следом за Латвией в рейтинге оказались Дания с 94,3% – преимущественно благодаря ветровой энергетике – и Хорватия с 92,2%, где основным источником была гидроэнергия. Самые низкие показатели зафиксировали в Словакии (19,8%), Чехии (20,9%) и на Мальте (24,5%).
Let's take a look at the top stat of last month! 📊👇 In Q2 2026, 54.1% of the electricity generated in the EU came from renewable energy sources. ⚡ ♻️ Highest shares in: 🇱🇻 Latvia (97.7%) Lowest in: 🇸🇰Slovakia (19.8%) ➡️ https://t.co/Sstqq3ACvA #EurostatTopPosts https://t.co/cIQb8MSIhX— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 3, 2026
В целом по ЕС на возобновляемые источники пришлось 54,1% электроэнергии, произведенной во втором квартале. Это немного меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 54,3%. Крупнейшим источником возобновляемой электроэнергии в ЕС были солнечные установки: на них пришлось 41,6% ее выработки. Доля ветра составила 27,7%, гидроэнергии – 22,6%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что уже 60% произведенной в Латвии электроэнергии приходится на солнце, но цены все равно растут.