Латвия неожиданно стала лидером ЕС по важному показателю развития энергетики
Фото: LETA
В паруса латвийской энергетики стал дуть попутный ветер.
В мире

Латвия неожиданно стала лидером ЕС по важному показателю развития энергетики

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В апреле–июне 2026 года возобновляемые источники обеспечили 97,7% чистой выработки электроэнергии в Латвии. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза.

Как сообщает Евростат, в основном латвийская возобновляемая электроэнергия была получена за счет гидроэнергетики и солнца. Следом за Латвией в рейтинге оказались Дания с 94,3% – преимущественно благодаря ветровой энергетике – и Хорватия с 92,2%, где основным источником была гидроэнергия. Самые низкие показатели зафиксировали в Словакии (19,8%), Чехии (20,9%) и на Мальте (24,5%).

В целом по ЕС на возобновляемые источники пришлось 54,1% электроэнергии, произведенной во втором квартале. Это немного меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 54,3%. Крупнейшим источником возобновляемой электроэнергии в ЕС были солнечные установки: на них пришлось 41,6% ее выработки. Доля ветра составила 27,7%, гидроэнергии – 22,6%.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что уже 60% произведенной в Латвии электроэнергии приходится на солнце, но цены все равно растут.

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