Латвия неожиданно стала лидером ЕС по важному показателю развития энергетики

В целом по ЕС на возобновляемые источники пришлось 54,1% электроэнергии, произведенной во втором квартале. Это немного меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 54,3%. Крупнейшим источником возобновляемой электроэнергии в ЕС были солнечные установки: на них пришлось 41,6% ее выработки. Доля ветра составила 27,7%, гидроэнергии – 22,6%.