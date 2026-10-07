Lufthansa вводит новый тариф: что изменится для пассажиров из Латвии

Ручную кладь весом до 8 кг и размером до 55 × 40 × 23 см можно добавить за отдельную плату – от 15 евро. Если пассажир придет на посадку с не оплаченной заранее сумкой, ее придется сдать в багаж, а доплата, в зависимости от маршрута, составит от 60 до 110 евро. Поэтому перед покупкой билета стоит проверить, что именно включено в тариф: дополнительные услуги могут заметно увеличить итоговую цену.