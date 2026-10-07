Lufthansa вводит новый тариф: что изменится для пассажиров из Латвии
С 27 октября авиакомпании группы Lufthansa начнут выполнять рейсы по тарифу Economy Basic почти на всех маршрутах внутри Европы. Продажа билетов по новому тарифу только что стартовала. Изменение коснется и пассажиров из Латвии.
В Economy Basic включена только одна небольшая личная вещь размером не более 40 × 30 × 15 см – например, сумка для ноутбука или небольшой рюкзак, который должен помещаться под впереди стоящим креслом. Чемодан в салон и багажное отделение, а также предварительный выбор места в базовую стоимость не входят. Билет нельзя вернуть или обменять.
Ручную кладь весом до 8 кг и размером до 55 × 40 × 23 см можно добавить за отдельную плату – от 15 евро. Если пассажир придет на посадку с не оплаченной заранее сумкой, ее придется сдать в багаж, а доплата, в зависимости от маршрута, составит от 60 до 110 евро. Поэтому перед покупкой билета стоит проверить, что именно включено в тариф: дополнительные услуги могут заметно увеличить итоговую цену.
Новый тариф вводят семь авиакомпаний группы: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Discover Airlines и Lufthansa City Airlines. Он распространяется на короткие и среднемагистральные рейсы в Европе, а также на некоторые направления за ее пределами – в Турцию, Марокко, Алжир, Тунис, Грузию, Армению и Азербайджан. На стыковочные рейсы, оформленные одним билетом с межконтинентальным перелетом, Economy Basic не распространяется.
Для пассажиров из Латвии нововведение прежде всего означает появление еще одного варианта при покупке билета Lufthansa. Однако сам факт введения Economy Basic не гарантирует, что билеты из Риги станут дешевле: тариф предполагает меньше включенных услуг, а цена и доступность будут зависеть от конкретного рейса.
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Более дорогие варианты сохранятся. В тариф Economy Light включены небольшая личная вещь и чемодан для салона весом до 8 кг, а Economy Comfort также предусматривает багаж до 23 кг.