В среду ожидается небольшая облачность

В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым западным, юго-западным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах - до +6...+8 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут +16 градусов.