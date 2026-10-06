Работа сама себя не найдет: в Риге молодых людей от 15 до 29 лет наставят на путь истинный

"Мне нужен был толчок, чтобы начать что-то делать. Наставница была довольно настойчивой. Поначалу мне было страшно что-то менять, потому что я привык жить так, как жил. Но я понял, что нужно решиться. В итоге я это сделал! Впервые в жизни я сам нашел работу! Я самостоятельный", - рассказывает один из участников проекта.