Работа сама себя не найдет: в Риге молодых людей от 15 до 29 лет наставят на путь истинный
Если учеба, работа и планы на будущее пока где-то потерялись, в Риге готовы помочь с поисками. Молодым людям от 15 до 29 лет, которые не учатся и не работают, предлагают наставников, бесплатную поддержку и целых девять месяцев, чтобы понять, чего хочется от жизни - кроме того, чтобы ничего не делать.
Департамент благосостояния Рижского самоуправления реализует проект PROTI un DARI 2.0, который предоставляет индивидуально адаптированную поддержку молодым людям в возрасте от 15 до 29 лет, которые в настоящее время не учатся и не работают. Цель проекта - помочь молодым людям раскрыть свои способности, развить необходимые навыки и шаг за шагом двигаться к образованию, трудоустройству или активному участию в общественной жизни.
"Мне нужен был толчок, чтобы начать что-то делать. Наставница была довольно настойчивой. Поначалу мне было страшно что-то менять, потому что я привык жить так, как жил. Но я понял, что нужно решиться. В итоге я это сделал! Впервые в жизни я сам нашел работу! Я самостоятельный", - рассказывает один из участников проекта.
Это лишь один из примеров, показывающих, насколько важной может быть поддержка в момент, когда молодому человеку еще не хватает уверенности в собственных силах. Нередко именно разговор с наставником, практический совет или индивидуальный план поддержки становятся первым шагом к переменам.
К участию в проекте приглашаются:
- молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, которые не учатся и не работают;
- молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет включительно, которые не получили основное образование, не посещают учебное заведение непрерывно в течение как минимум четырех недель и не участвуют в получении образования.
Для каждого участника проекта разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, предусматривающая до девяти месяцев бесплатной поддержки. В этот период молодые люди могут:
- лучше понять свои навыки, интересы и возможности;
- развить свой потенциал и приобрести новые навыки;
- подготовиться к возвращению к учебе или выходу на рынок труда;
- получить поддержку наставника и других специалистов.
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Проект реализуется с августа 2025 года. К настоящему времени в нем приняли участие 58 молодых людей. Из них 21 уже успешно достиг поставленных в проекте целей - возобновил учебу, начал работать или заниматься хозяйственной деятельностью, стал участвовать в работе неправительственных организаций или зарегистрировался в Государственном агентстве занятости.
Проект будет продолжаться как минимум до конца 2027 года. В течение этого времени молодые люди по-прежнему смогут получить необходимую поддержку, чтобы сделать первые шаги к более самостоятельному будущему.
Для участия и получения дополнительной информации можно обратиться к координатору проекта Лиене Вейнберге по телефону 26687670 или по электронной почте liene.weinberga@gmail.com; руководителю проекта Элине Бресле по телефону 27326649 или по электронной почте elina.bresle@riga.lv.
Проект реализуется при поддержке Европейского социального фонда Plus (ESF+) в сотрудничестве с Агентством международных программ для молодежи.