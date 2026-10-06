В Латгале крадут топливо из тракторов и экскаваторов: полиция рассказала, как защитить технику

В сентябре в Латгале воры украли топливо из четырех транспортных средств - автомобиля, двух тракторов и экскаватора. Один из случаев произошел в Гришканской волости Резекненского края. Сначала из экскаватора украли 60 литров топлива и ключи от другого экскаватора. Позже тот же человек проник и в другой экскаватор: снял защиту нижней части топливного бака, перерезал топливный шланг и похитил еще 200 литров топлива. Общий материальный ущерб владельцу составил 695 евро.