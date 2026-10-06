В Латгале крадут топливо из тракторов и экскаваторов: полиция рассказала, как защитить технику
В Латгале участились кражи топлива из техники: в одном случае из двух экскаваторов похитили 260 литров, а ущерб владельцу составил 695 евро. Полиция рассказала, как защитить технику.
В сентябре в Латгале воры украли топливо из четырех транспортных средств - автомобиля, двух тракторов и экскаватора. Один из случаев произошел в Гришканской волости Резекненского края. Сначала из экскаватора украли 60 литров топлива и ключи от другого экскаватора. Позже тот же человек проник и в другой экскаватор: снял защиту нижней части топливного бака, перерезал топливный шланг и похитил еще 200 литров топлива. Общий материальный ущерб владельцу составил 695 евро.
Полиция также сообщила о другом расследовании, связанном с кражей топлива из техники. В начале августа правоохранители получили информацию о краже в Мезвидской волости Лудзенского края. По факту произошедшего был начат уголовный процесс. В ходе расследования полиция установила предполагаемого виновника, а в начале сентября задержала по подозрению мужчину 1985 года рождения.
В Госполиции призывают владельцев автомобилей, тракторов и другой техники заранее позаботиться о безопасности имущества, особенно если техника остается без присмотра на длительное время.
После окончания работы тракторы и другую технику по возможности следует оставлять на закрытой, огражденной и хорошо освещенной территории, куда посторонние не имеют свободного доступа. Полиция также советует не оставлять технику в отдаленных и легкодоступных местах.
Для профилактики краж рекомендуется обеспечить хороший обзор территории возле мест стоянки техники, гаражей, сараев и въездов. Особое внимание стоит уделять темным и плохо просматриваемым участкам, через которые злоумышленники могут незаметно подобраться к технике.
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Полиция советует установить видеонаблюдение, направив камеры не только на хозяйственные постройки, но и на места стоянки техники и подъездные дороги. По возможности стоит использовать удаленный контроль.
Кроме того, не рекомендуется оставлять рядом с техникой канистры с топливом, инструменты и другие ценные предметы, которые могут привлечь внимание.
Для защиты топлива полиция рекомендует использовать запирающиеся крышки баков, контролировать уровень топлива и регулярно его проверять. О подозрительном поведении или возможной подготовке к краже следует незамедлительно сообщать в полицию.