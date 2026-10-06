Эстония усилит контроль на границе с Латвией - проверяют машины, автобусы и поезда
Из-за притока нелегальных иммигрантов Департамент полиции и погранохраны Эстонии усиливает контроль на границе с Латвией.
Поскольку на прошлой неделе был задержан 41 человек, незаконно прибывший в Эстонию через границу с Латвией, на эстонско-латвийской границе все активнее проверяются лица и транспортные средства, прибывающие из Латвии, сообщает эстонское общественное телевидение ETV.
"Речь идет о миграционном давлении, которое, возможно, создано Беларусью, но если говорить о странах происхождения иммигрантов, то чаще всего мы задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, например, Эфиопия, а также более дальние страны - Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много", - сказал ETV представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии Игорь Богданов.
На железнодорожной станции Валга полицейские также проверяют прибывающие из Латвии поезда, обходя вагоны и при необходимости проверяя документы пассажиров, сообщает ETV.
"Мы контролируем транспортные узлы - и на железной дороге, и на автодорогах мы стараемся проверять людей и транспортные средства. Мы также проинформировали гостиницы и другие организации, например, автобусные компании, чтобы они сообщали нам обо всем, что вызывает вопросы или подозрения", - сказал Богданов.
Как сообщалось, в последние месяцы в Эстонии резко возросло число выявленных нелегальных мигрантов, которые ранее пересекли латвийско-белорусскую границу и через Эстонию хотят попасть в страны Северной Европы.