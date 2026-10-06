Эстония усилит контроль на границе с Латвией - проверяют машины, автобусы и поезда

"Речь идет о миграционном давлении, которое, возможно, создано Беларусью, но если говорить о странах происхождения иммигрантов, то чаще всего мы задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, например, Эфиопия, а также более дальние страны - Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много", - сказал ETV представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии Игорь Богданов.