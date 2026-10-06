Происшествие вызвало тревогу среди местных жителей.
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Сегодня 14:30
Трагедия в Золитуде: 17-летняя девушка погибла после падения с 16-го этажа
Трагедия произошла в рижском микрорайоне Золитуде: в воскресенье 17-летняя девушка погибла после падения с балкона 16-го этажа. Об этом сообщает программа 360TV "Sadursme 360".
По имеющейся у полиции предварительной информации, произошедшее не указывает на преступное деяние. В связи с происшествием Госполиция начала уголовный процесс в соответствии с 13-й главой Уголовного закона. В настоящее время проводится расследование.
Происшествие вызвало тревогу среди местных жителей. Один из очевидцев рассказал в социальных сетях, что после падения на место прибыли бригады скорой помощи, затем реанимация и полиция.
"Окно наверху было открыто, человек внизу лежал. Приехала скорая, затем реанимация, потом полиция. Видимо, спасти не удалось, а позже полиция осталась охранять останки до приезда сотрудников похоронного бюро", - написал очевидец.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии.