У отца звезды баскетбола Кристапа Порзиньгиса родился ребенок в новой семье
Отец латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса Талис Порзиньгис вновь стал отцом. В августе его возлюбленная Зане родила ребенка, и семья переехала в новый дом.
Журнал Kas Jauns пишет, что недавно Талис Порзиньгис приобрел в Лиепае недвижимость за 400 000 евро. В этом году это была одна из крупнейших сделок с недвижимостью в регионе.
Как рассказывают жители Лиепаи, из принадлежащего его сыну Кристапсу дома в Юрмалциемсе, расположенном недалеко от Лиепаи, Талис решил переехать в новый дом в городе из-за семейных обстоятельств - в августе он стал отцом ребенка, которого родила его возлюбленная Зане. Хотя в Юрмалциемсе у Талиса был собственный дом, как и у каждого члена семьи Кристапа, старший Порзиньгис все же предпочел жизнь в городе.
О личных отношениях Талиса и Зане широкая публика узнала этой весной. В начале апреля Кристап Порзиньгис посетил матч Главной бейсбольной лиги США (MLB) между San Francisco Giants и New York Mets. Он смотрел игру с трибун вместе с близкими.
Связанная с популярным спортивным каналом NBC Sports страница в социальных сетях, рассказывающая о команде Golden State Warriors, опубликовала кадры, на которых Кристапс смотрит матч вместе со своей девушкой, моделью Суки Холл, а также отцом Талисом, его новой спутницей, которую, по словам знающих людей, зовут Зане, и их ребенком.
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Тогда, когда журнал Kas Jauns попросил Талиса прокомментировать новые отношения, он признался, что не привык выносить личную жизнь на публичное обсуждение, но и не пытается что-либо скрывать.
"Не новость, что я официально разведен. Моя семья и близкие люди об этом знают. С женой Ингридой мы официально расторгли брак примерно год назад", - сказал тогда Талис, добавив, что в жизни такое случается и пары расходятся.
При этом он выразил большую благодарность бывшей жене за то, что им удалось сохранить дружеские отношения.
Этой весной стало известно, что Талис и Зане ждут пополнения в семье, а теперь они уже около полутора месяцев вместе заботятся о малыше.