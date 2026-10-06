У отца звезды баскетбола Кристапа Порзиньгиса родился ребенок в новой семье
Фото: Мартиньш Зидерс
Отец Кристапа Порзиньгиса обзавелся новым домом и вновь стал папой.
В Латвии

У отца звезды баскетбола Кристапа Порзиньгиса родился ребенок в новой семье

Отдел новостей

Kas jauns / Otkrito.lv

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Отец латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса Талис Порзиньгис вновь стал отцом. В августе его возлюбленная Зане родила ребенка, и семья переехала в новый дом.

Журнал Kas Jauns пишет, что недавно Талис Порзиньгис приобрел в Лиепае недвижимость за 400 000 евро. В этом году это была одна из крупнейших сделок с недвижимостью в регионе.

Как рассказывают жители Лиепаи, из принадлежащего его сыну Кристапсу дома в Юрмалциемсе, расположенном недалеко от Лиепаи, Талис решил переехать в новый дом в городе из-за семейных обстоятельств - в августе он стал отцом ребенка, которого родила его возлюбленная Зане. Хотя в Юрмалциемсе у Талиса был собственный дом, как и у каждого члена семьи Кристапа, старший Порзиньгис все же предпочел жизнь в городе.

Фото: Normunds Kaprano
Вилла семьи Порзиньгисов в Юрмалциемсе. Местные уже прозвали это место "Порзиньгциемсом".
Вилла семьи Порзиньгисов в Юрмалциемсе. Местные уже прозвали это место "Порзиньгциемсом".

О личных отношениях Талиса и Зане широкая публика узнала этой весной. В начале апреля Кристап Порзиньгис посетил матч Главной бейсбольной лиги США (MLB) между San Francisco Giants и New York Mets. Он смотрел игру с трибун вместе с близкими.

Связанная с популярным спортивным каналом NBC Sports страница в социальных сетях, рассказывающая о команде Golden State Warriors, опубликовала кадры, на которых Кристапс смотрит матч вместе со своей девушкой, моделью Суки Холл, а также отцом Талисом, его новой спутницей, которую, по словам знающих людей, зовут Зане, и их ребенком.

Фото: LETA
Латвийская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис.
Латвийская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис.

Тогда, когда журнал Kas Jauns попросил Талиса прокомментировать новые отношения, он признался, что не привык выносить личную жизнь на публичное обсуждение, но и не пытается что-либо скрывать.

"Не новость, что я официально разведен. Моя семья и близкие люди об этом знают. С женой Ингридой мы официально расторгли брак примерно год назад", - сказал тогда Талис, добавив, что в жизни такое случается и пары расходятся.

При этом он выразил большую благодарность бывшей жене за то, что им удалось сохранить дружеские отношения.

Этой весной стало известно, что Талис и Зане ждут пополнения в семье, а теперь они уже около полутора месяцев вместе заботятся о малыше.

 

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