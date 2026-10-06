У отца звезды баскетбола Кристапа Порзиньгиса родился ребенок в новой семье

Как рассказывают жители Лиепаи, из принадлежащего его сыну Кристапсу дома в Юрмалциемсе, расположенном недалеко от Лиепаи, Талис решил переехать в новый дом в городе из-за семейных обстоятельств - в августе он стал отцом ребенка, которого родила его возлюбленная Зане. Хотя в Юрмалциемсе у Талиса был собственный дом, как и у каждого члена семьи Кристапа, старший Порзиньгис все же предпочел жизнь в городе.