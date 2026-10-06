В Литве может появиться постоянная военная база США. "Они мои друзья", - сказал Трамп

Контингенты войск США различной численности размещаются в Литве на ротационной основе с 2014 года. Летом этого года в контексте пересмотра военного присутствия США в Европе в стране оставалось чуть более 100 американских военнослужащих. Однако в конце сентября было объявлено об отправке в Литву двух батальонов, что сопоставимо с показателями последних лет - более тысячи военнослужащих. Ротация американских военных в Литве проходит каждые девять месяцев.