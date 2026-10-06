В Литве может появиться постоянная военная база США. "Они мои друзья", - сказал Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон рассмотрит вопрос о создании постоянной военной базы США в Литве. "Они мои друзья, они отличные люди, так что мы обязательно изучим этот вопрос", - сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера LRT в Вашингтоне.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас в этой связи отметил, что, хотя никакие решения еще не утверждены, сигналы со стороны администрации США носят позитивный характер.
Министр также добавил, что заявление Трампа свидетельствует о том, что США благоприятно оценивают усилия Литвы по укреплению безопасности страны. Каунас поблагодарил президента США за его отношение к Литве и пообещал приложить усилия для создания в стране постоянной американской военной базы. "Думаю, это знак хорошей, тесной работы. Президент знает Литву, знает о наших инвестициях, решимости укреплять безопасность и ценит это", - добавил он.
Каунас подтвердил, что сам предлагал американской стороне создать постоянную базу во время своего визита в США в конце сентября. "Мы приложим все усилия, чтобы эта идея действительно рассматривалась и по ней принимались решения", - сказал политик.
Со своей стороны премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс подчеркнул, что постоянное военное присутствие США в Литве обеспечит важную гарантию сдерживания и безопасности. "Партнерам нужно лишь принять политическое решение о постоянном размещении войск, а Литва готова взять на себя связанные с этим финансовые расходы", - написал Синкявичюс в Facebook.
"Я рад, что эта идея воспринимается всерьез. Мы ценим вклад союзников в нашу безопасность", - отметил Синкявичюс. По его словам, американские военные в Литве являются "критически важным гарантом сдерживания и безопасности".
Контингенты войск США различной численности размещаются в Литве на ротационной основе с 2014 года. Летом этого года в контексте пересмотра военного присутствия США в Европе в стране оставалось чуть более 100 американских военнослужащих. Однако в конце сентября было объявлено об отправке в Литву двух батальонов, что сопоставимо с показателями последних лет - более тысячи военнослужащих. Ротация американских военных в Литве проходит каждые девять месяцев.