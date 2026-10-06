Без поводка - никаких прогулок: в Риге планируют изменить правила содержания собак

При этом владельцам собак не запрещают пользоваться общественным пространством вместе с питомцами. Речь идет о минимальных мерах предосторожности, необходимых для защиты окружающих. С собакой даже на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений и официальные городские пляжи во время купального сезона. Также запрет будет действовать на территории публичных мероприятий, если организатор установил соответствующее ограничение, а также в других местах, где такой запрет предусмотрен законодательством.