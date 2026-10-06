Без поводка - никаких прогулок: в Риге планируют изменить правила содержания собак
В Риге могут изменить привычные правила выгула собак: без поводка питомцев разрешат отпускать только на специальных площадках, а за нарушение владельцам могут выставить счет за работу полиции и отлов.
В Риге хотят ужесточить правила содержания домашних животных: собаку без поводка можно будет выпускать только на специально предназначенной для этого площадке. Новые обязательные правила во вторник поддержал комитет Рижской думы по жилищным и экологическим вопросам.
В остальных общественных местах собака должна находиться исключительно на поводке. В самоуправлении объясняют, что это необходимо для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты и соблюдения гигиенических требований.
Общественные пространства одновременно используют разные группы жителей - дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие. По мнению Рижской думы, постоянный контроль собаки с помощью поводка снижает риск того, что животное может напасть на человека, спровоцировать ДТП, вступить в конфликт с другой собакой или нарушить общественный порядок.
При этом владельцам собак не запрещают пользоваться общественным пространством вместе с питомцами. Речь идет о минимальных мерах предосторожности, необходимых для защиты окружающих. С собакой даже на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений и официальные городские пляжи во время купального сезона. Также запрет будет действовать на территории публичных мероприятий, если организатор установил соответствующее ограничение, а также в других местах, где такой запрет предусмотрен законодательством.
Исключение сделают для собак-помощников, собак-поводырей и собак-терапевтов.
Отдельно новые правила предусматривают возможность отказаться от муниципального сбора за содержание животных в Риге. В самоуправлении считают, что поступления от этого сбора недостаточно значительны, чтобы оправдать расходы на его администрирование.
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Владельцы домашних животных также будут обязаны по требованию муниципальной полиции предъявить животное для проверки его микрочипа. Если владелец не выполнит требование, полиция сможет привлечь специализированного исполнителя, который имеет право отлавливать животных на территории Риги.
Отлов бездомных и оказавшихся в беспомощном состоянии животных будет организовывать подрядчик, с которым департамент жилья и окружающей среды Рижской думы заключил соответствующий договор.
При этом владелец животного должен будет возместить самоуправлению расходы, связанные с фиксацией животного или его отловом, транспортировкой, ветеринарной помощью и содержанием в приюте.
Муниципальная полиция также будет контролировать выполнение требований по маркировке и регистрации домашних животных. В случае нарушения она сможет принять административное решение и обязать владельца выполнить установленные законом требования.
Окончательно новые обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума на своем заседании.