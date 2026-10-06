Жилищное пособие в Риге: почему октябрьский счет за отопление может изменить сумму выплаты

Оценка материального положения домохозяйств проводится регулярно. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, право на пособие пересматривается раз в шесть месяцев. В домохозяйствах, где есть хотя бы один человек трудоспособного возраста, оценка проводится раз в три месяца.