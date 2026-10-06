Жилищное пособие в Риге: почему октябрьский счет за отопление может изменить сумму выплаты
Готовясь к отопительному сезону, жители Риги все чаще интересуются возможностью получить жилищное пособие. Рижское самоуправление напоминает, что помощь для покрытия расходов на содержание жилья не предоставляется автоматически всем жителям. Право на нее определяется после оценки социальной и материальной ситуации домохозяйства.
Жилищное пособие - это материальная помощь для покрытия расходов на содержание жилья. Оно предназначено для оплаты аренды и содержания жилого помещения, отопления, природного газа, электроэнергии, водоснабжения, канализации, вывоза бытовых отходов, а также телекоммуникационных и интернет-услуг.
Пособие могут получить только те домохозяйства, которые соответствуют установленным нормативными актами критериям. При оценке права на пособие учитываются доходы домохозяйства, материальное положение, в том числе движимое и недвижимое имущество, принадлежащее каждому члену домохозяйства, а также накопленные денежные средства.
Для оценки доходов каждый член домохозяйства должен предоставить в Рижскую социальную службу документы, подтверждающие доходы за последние три полных календарных месяца. В числе обязательных документов также выписки по счетам в кредитных учреждениях или счетам в системе почтовых расчетов. Кроме того, необходимо предоставить документы и квитанции, подтверждающие расходы, связанные с использованием жилья.
Информация о том, какое имущество учитывается при оценке материального положения человека, содержится в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи.
Оценка материального положения домохозяйств проводится регулярно. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, право на пособие пересматривается раз в шесть месяцев. В домохозяйствах, где есть хотя бы один человек трудоспособного возраста, оценка проводится раз в три месяца.
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Жилищное пособие рассчитывается с учетом расходов на жилье за предыдущий или текущий месяц. Поскольку во многих местах отопительный сезон только начинается, в счетах, которые жители получают в октябре, расходы на отопление часто еще не указаны.
Прогнозируемые будущие расходы на отопление при расчете пособия не учитываются. Когда жители получат счета с фактическими расходами на отопление, эти суммы будут включены в расчет пособия - после проведения перерасчета.
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