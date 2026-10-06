Теперь официально: Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии

Кулбергс также выразил убежденность, что без стремительного экономического роста невозможно будет обеспечить ни потребности государственной обороны, ни другие необходимые изменения. Он призвал использовать все доступные ресурсы для достижения экономического рывка и подчеркнул, что это невозможно без существенных изменений в государственном управлении. По словам политика, именно финансовая дисциплина, государственная безопасность, экономический рост и изменения в государственном управлении станут основой переговоров с потенциальными партнерами по коалиции. Он отметил, что сотрудничество будет предложено тем политическим силам, которые будут готовы поддержать такую программу перемен.