Теперь официально: Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство. Об этом глава государства заявил во вторник после переговоров со всеми политическими силами, представленными в Сейме.
Представляемый Кулбергсом "Объединенный список" с большим отрывом победил на выборах в 15-й Сейм.
Эдгар Ринкевич отметил, что к началу ноября в процессе формирования правительства должен быть достигнут существенный прогресс. Одновременно он пояснил, что в настоящее время Кулбергса нельзя официально выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра, поскольку сейчас полномочия сохраняет действующий 14-й Сейм.
Президент еще раз поздравил Кулбергса с успехом на выборах, подчеркнув, что полученный от избирателей мандат является одновременно большой ответственностью и большой возможностью. Ринкевич выразил надежду, что 15-му Сейму, новому правительству и будущему премьер-министру удастся реализовать намеченные планы по укреплению экономики и безопасности государства.
Одновременно президент выразил надежду, что в ближайшие годы удастся способствовать вовлечению общества в политические процессы и укреплению доверия к государственным институтам, что в будущем могло бы отразиться и на более высокой явке избирателей на выборах в Сейм.
Кулбергс, в свою очередь, заявил журналистам, что в настоящее время никаких сроков, когда могли бы начаться переговоры с потенциальными партнерами по новому правительству, нет. Он пояснил, что в ближайшее время ожидается напряженный график и различные мероприятия, к которым необходимо подготовиться.
Кулбергс заявил, что избиратели Латвии на выборах в 15-й Сейм проголосовали за перемены, и новой власти дан сильный мандат для их осуществления.
Кулбергс подчеркнул, что полученный мандат избирателей "не о идеологических спорах или политических лозунгах, а о конкретных изменениях в государственном управлении". По его словам, сейчас у Латвии появилась уникальная возможность привести в порядок государственное хозяйство и осуществить изменения без лишних политических конфликтов. Политик "Объединенного списка" отметил, что одной из главных задач станет упорядочение государственных финансов и наведение порядка в сфере государственных финансов. Одновременно он подчеркнул необходимость продолжать начатую работу по укреплению безопасности государства, назвав это приоритетным вопросом.
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Кулбергс также выразил убежденность, что без стремительного экономического роста невозможно будет обеспечить ни потребности государственной обороны, ни другие необходимые изменения. Он призвал использовать все доступные ресурсы для достижения экономического рывка и подчеркнул, что это невозможно без существенных изменений в государственном управлении. По словам политика, именно финансовая дисциплина, государственная безопасность, экономический рост и изменения в государственном управлении станут основой переговоров с потенциальными партнерами по коалиции. Он отметил, что сотрудничество будет предложено тем политическим силам, которые будут готовы поддержать такую программу перемен.
Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от политиков конкретных результатов, и выразил уверенность, что успешная реализация перемен в будущем будет способствовать участию жителей в политических процессах и укреплению доверия к государственной власти. "Это наша ответственность - реализовать это, и мы это сделаем", - заявил политик.
Конкретных политиков, которые могли бы занять министерские посты в новом правительстве, Кулбергс не назвал.
Андрис Кулбергс родился в 1979 году. Он учился в Таллиннском международном университете "Конкордия", где в 2002 году получил степень бакалавра по экономике и бизнесу со специализацией в области международного управления бизнесом. Позже он окончил Рижскую бизнес-школу, получив профессиональную степень магистра по программе международного бизнеса и коммерции.
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С 2006 года Андрис Кулбергс занимал различные должности в руководстве Автомобильной ассоциации Латвии, а в настоящее время входит в правление организации.
В 2008-2013 годах он работал в компании Inchcape Motors Latvia. За это время Кулбергс был региональным руководителем компании в Латвии, входил в правление Latvijas pilnvaroto autotirgotāju centrs, а также занимал должности в ряде компаний, связанных с автомобильным бизнесом и управлением недвижимостью.
С 2013 по 2022 год Кулбергс был региональным руководителем и руководителем направления развития нидерландской компании GeesinkNorba.
Кроме того, он работал в совете Конфедерации работодателей Латвии.
На выборах в 14-й Сейм в 2022 году Андрис Кулбергс баллотировался от "Объединенного списка" и был избран депутатом. В парламенте он ранее возглавлял подкомиссию по вопросам окружающей среды, климата и энергетики Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, а также парламентскую следственную комиссию, которая занималась ростом стоимости теплоснабжения в Риге.
Возглавляемый Кулбергсом нынешний Кабинет министров был утвержден 28 мая этого года после падения правительства Эвики Силини ("Новое единство"). В правящую коалицию вошли "Объединенный список", «Новое единство», Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение.
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Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в новый Сейм прошли шесть партий, при этом ранее входивший в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян не преодолел 5%-ный барьер.
За "Объединенный список" в ходе выборов было отдано 35,3% голосов. На втором месте - "Латвия на первом месте", набравшая 13,1% голосов, далее следует объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 11,71% голосов. За Национальное объединение проголосовали 8,9% избирателей, за "Прогрессивных" - 7,88%, за "Новое Единство" - 6,36%.