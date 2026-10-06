Куда девать опавшие листья? В Риге с 24 октября начнут работать 33 пункта приема

В этом году изменения коснулись одного из пунктов, работавших в прошлом году в Зиепниеккалнсе - на параллельной улице Виенибас гатве на участке между домами Виенибас гатве 120 и 116. В этом году это место использоваться для приема листьев не будет, поскольку активность жителей там была сравнительно небольшой, а парковка автомобилей для разгрузки листьев была затруднена.