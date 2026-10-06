Куда девать опавшие листья? В Риге с 24 октября начнут работать 33 пункта приема
Рижское самоуправление в течение месяца, с 24 октября по 22 ноября, предоставит жителям возможность бесплатно сдать собранные листья деревьев и кустарников в 33 пунктах приема. Прием листьев в основном будет проходить по выходным, однако некоторые пункты будут работать и в будние дни.
Для сдачи листьев Рижское самоуправление определило конкретные места и время работы. По сравнению с прошлым годом количество пунктов и большинство мест их расположения не изменились.
В этом году изменения коснулись одного из пунктов, работавших в прошлом году в Зиепниеккалнсе - на параллельной улице Виенибас гатве на участке между домами Виенибас гатве 120 и 116. В этом году это место использоваться для приема листьев не будет, поскольку активность жителей там была сравнительно небольшой, а парковка автомобилей для разгрузки листьев была затруднена.
В отличие от остальных пунктов, в Торнякалнсе, по адресу Узварас булварис 16A, листья можно будет сдавать также в будние дни. Пункт будет открыт с 9.00 до 19.00 в следующие даты:
- 26-30 октября;
- 2-6 ноября;
- 9-13 ноября;
- 16, 17, 19 и 20 ноября.
Порядок сдачи листьев по сравнению с предыдущими годами остается неизменным:
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- листья нельзя будет заранее привозить и оставлять за пределами установленного времени работы пункта приема;
- листья нельзя будет сдавать в мешках - их необходимо будет высыпать в установленные контейнеры или специальные транспортные средства для вывоза отходов;
- в листьях не должно быть примесей других видов отходов;
- после того как мешки будут опустошены, каждый житель должен забрать их с собой;
- в пункты приема листьев нельзя будет привозить старую бытовую технику, мебель или строительный мусор, а также листья, смешанные с бытовыми отходами.
В каждый день работы проекта по сбору листьев будут присутствовать представители Управления содержания Департамента городской среды и мобильности. Они будут следить за ситуацией, координировать прием листьев, контролировать движение специализированного транспорта для сбора отходов, а также по возможности помогать пожилым жителям высыпать листья из мешков.
В пунктах приема листьев будет усилено патрулирование Рижской муниципальной полиции, чтобы предотвращать или ограничивать несанкционированный выброс отходов - в том числе листьев.
Жители Риги все активнее пользуются возможностью сдавать осенние листья. В 2025 году в Риге было сдано 4163 тонны листьев - на 862 тонны больше, чем в 2024 году, когда было сдано 3301 тонна. В 2023 году жители сдали 2769 тонн листьев.
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При возникновении вопросов можно позвонить на бесплатный информационный телефон Рижского самоуправления 1201. Вопрос будет передан соответствующему подразделению самоуправления, ответственному за проект по приему листьев.