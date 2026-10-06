Экс-глава разведки Германии арестован - его подозревают в работе на иностранную спецслужбу
Бывший руководитель немецкой разведки оказался в центре крупнейшего шпионского расследования: следствие подозревает 80-летнего Августа Ханнинга в работе с секретными документами в интересах иностранной спецслужбы. При этом немецкие СМИ утверждают, что речь идет не о России.
Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг задержан по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Германии. 80-летний Ханнинг руководил BND с 1998 по 2005 год, после чего работал частным консультантом по вопросам безопасности. Вместе с ним задержан бывший сотрудник немецкой разведки, который, предположительно, еще долгое время после ухода Ханнинга из ведомства передавал ему секретные сведения.
По данным немецких СМИ, речь идет о Манфреде Д., который ранее руководил офисом Ханнинга. Он продолжал работать в BND до весны 2026 года. Следствие считает, что до 2022 года он за деньги передавал бывшему начальнику строго секретные документы.
Как полагают следователи, Ханнинг как минимум один раз использовал полученные сведения для подготовки аналитического материала для иностранной разведки. Кроме того, в другом случае он якобы использовал информацию из внутренних документов BND во время общения с представителем иностранной спецслужбы.
Какая именно страна стояла за этой деятельностью, официально не сообщается, однако немецкие СМИ подчеркивают, что это была не Россия.
По данным СМИ, следствие заинтересовалось Ханнингом после обысков в его доме и офисах в сентябре прошлого года. Тогда сотрудники уголовной полиции Гамбурга искали доказательства по другому делу.
Предположительно, Манфред Д. передал Ханнингу около 2000 документов. Среди них были материалы регулярных совещаний по вопросам внешней политики и безопасности при канцлере Германии, на которых руководители силовых и разведывательных ведомств обмениваются актуальной информацией.
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Документы содержали особо чувствительные сведения, в том числе данные об иранской ядерной программе, российской армии и информацию, полученную от разведывательных служб стран-союзников Германии. Утечка таких материалов может серьезно подорвать доверие партнерских спецслужб к немецкой разведке.
Имя Ханнинга известно и в Латвии. Он входил в совет неплатежеспособного PNB Banka. В настоящее время администратор банка Виго Крастиньш через суд добивается взыскания 32 млн евро с бывших членов правления и совета банка в качестве компенсации за причиненный банку ущерб. Среди ответчиков находится и Ханнинг - на его дом наложен арест.