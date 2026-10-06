Экс-глава разведки Германии арестован - его подозревают в работе на иностранную спецслужбу

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг задержан по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Германии. 80-летний Ханнинг руководил BND с 1998 по 2005 год, после чего работал частным консультантом по вопросам безопасности. Вместе с ним задержан бывший сотрудник немецкой разведки, который, предположительно, еще долгое время после ухода Ханнинга из ведомства передавал ему секретные сведения.