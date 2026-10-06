Один простой жест в поддержку тяжелобольных детей: 9 октября наденьте шляпу
В рамках Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи Детская больница приглашает всех 9 октября надеть шляпу, символически выразив поддержку тяжелобольным детям, нуждающимся в паллиативной помощи, и их семьям.
Детская паллиативная помощь - это специализированная комплексная помощь детям с тяжелыми, сложными и ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, а также их семьям. Ее цель - уменьшить боль и другие симптомы заболевания, обеспечить эмоциональную, социальную и духовную поддержку, помочь семье принимать информированные решения и обеспечить максимально возможное качество жизни на протяжении всего периода болезни. Паллиативная помощь не означает отказ от лечения. Она оказывается одновременно с лечением основного заболевания и ориентирована на потребности ребенка и его семьи.
Чтобы привлечь внимание к значению паллиативной помощи и напомнить, что ни одна семья не должна оставаться один на один с трудностями, связанными с тяжелой болезнью, 9 октября всех призывают надеть шляпу. Шляпа символизирует многочисленные роли, которые ежедневно выполняют люди, заботящиеся о тяжелобольных детях. Служба паллиативной помощи Детской больницы призывает делиться фотографиями в социальных сетях с хэштегами #UzliecCepuri и #HatsOnForCPC, выражая тем самым поддержку детям и семьям, для которых паллиативная помощь является важной частью повседневной жизни.
Служба паллиативной помощи Детской больницы ежегодно обеспечивает мультидисциплинарную помощь 320 детям и их семьям по всей Латвии. Специалисты службы оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную поддержку, проводят консультации, помогают на дому и оказывают поддержку в период переживания утраты. Особенно важна паллиативная помощь по месту жительства ребенка, которая позволяет семьям получать необходимую поддержку в привычной и близкой им среде.
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Тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи в этом году - "Контроль боли - важнейшая часть паллиативной помощи". Она напоминает, что качественная паллиативная помощь невозможна без своевременного и профессионального облегчения боли. У детей с тяжелыми заболеваниями боль может быть не только физической, но и эмоциональной, социальной и духовной, поэтому эффективная помощь возможна только благодаря работе мультидисциплинарной команды.
"Боль у ребенка - это не просто цифра по шкале боли и отметка в листе терапии о назначении следующего обезболивающего препарата. Особенно при тяжелом заболевании, ограничивающем продолжительность жизни, боль может существенно влиять на сон, питание, движения ребенка, его способность общаться и быть рядом с близкими. Наша цель - своевременно распознать и оценить боль, понять ее причину и подобрать наиболее подходящий для каждого ребенка метод лечения. Это включает как медикаментозную терапию, так и немедикаментозные методы, психологическую поддержку и участие семьи. При тяжелом заболевании мы не всегда можем устранить саму болезнь, но можем сделать очень многое, чтобы уменьшить страдания и помочь ребенку жить максимально достойно и полноценно", - подчеркивает анестезиолог, реаниматолог и специалист по лечению боли Детской больницы Янис Колбергс.
Специалисты Детской больницы активно участвуют в работе международного сообщества специалистов по детской паллиативной помощи, сотрудничая с европейскими и мировыми организациями, участвуя в исследованиях, обмене опытом и разработке новых рекомендаций. Это позволяет не только внедрять в Латвии накопленный в мире опыт, но и вносить свой вклад в создание моделей помощи будущего.
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Уже несколько лет Служба паллиативной помощи Детской больницы участвует в международном исследовательском проекте PALLIAKID, цель которого - улучшить доступность паллиативной помощи для детей и подростков с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. В рамках проекта совершенствуются оценка симптомов, предварительное планирование помощи, определение потребностей семей и совместное принятие решений, а также разрабатываются цифровые инструменты поддержки для детей и их семей.
В исследовании также участвуют 80 семей из Латвии, внося свой вклад в разработку новых научно обоснованных решений.
"В рамках исследования PALLIAKID мы получили много ценных знаний и лучше поняли потребности детей и их семей. Это позволяет нам быть ближе к семьям, выслушивать их опыт и вместе искать возможности для улучшения паллиативной помощи детям", - рассказывает заместитель руководителя Службы паллиативной помощи Детской больницы по вопросам ухода Софья Томасе.