Один простой жест в поддержку тяжелобольных детей: 9 октября наденьте шляпу

"Боль у ребенка - это не просто цифра по шкале боли и отметка в листе терапии о назначении следующего обезболивающего препарата. Особенно при тяжелом заболевании, ограничивающем продолжительность жизни, боль может существенно влиять на сон, питание, движения ребенка, его способность общаться и быть рядом с близкими. Наша цель - своевременно распознать и оценить боль, понять ее причину и подобрать наиболее подходящий для каждого ребенка метод лечения. Это включает как медикаментозную терапию, так и немедикаментозные методы, психологическую поддержку и участие семьи. При тяжелом заболевании мы не всегда можем устранить саму болезнь, но можем сделать очень многое, чтобы уменьшить страдания и помочь ребенку жить максимально достойно и полноценно", - подчеркивает анестезиолог, реаниматолог и специалист по лечению боли Детской больницы Янис Колбергс.