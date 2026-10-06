"Разве это справедливо?" Мама двоих детей возмущена разницей в дополнительном отпуске
Двое детей - один дополнительный день отпуска, трое - уже три. Такая разница в латвийском трудовом законодательстве удивляет родителей и вызывает вопрос: почему именно третий ребенок становится границей для резкого увеличения социальной гарантии?
"У меня двое детей - почему мне положен только один дополнительный день отпуска, а семье с тремя детьми сразу три? Семьи с двумя детьми приравниваются к семьям с одним ребенком. Разве это справедливо?" - недоумевает мама двоих детей, которая не понимает, почему в трудовом законодательстве разница между двумя и тремя детьми настолько существенна.
Действующие правила предусматривают, что работнику, на иждивении которого находятся менее трех детей в возрасте до 14 лет, полагается как минимум один дополнительный день отпуска. В то же время работнику, на иждивении которого находятся трое или более детей в возрасте до 16 лет либо ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, полагаются три дополнительных дня отпуска.
Закон предусматривает, что право на дополнительный отпуск возникает с начала индивидуального рабочего года сотрудника. Дополнительный отпуск необходимо использовать до наступления следующего ежегодного отпуска. Перенести его на следующий год или накопить нельзя. Если дополнительный отпуск не использовать, он пропадает.
Читательница считает, что такой порядок вызывает вопросы о том, насколько соразмерным является подобное регулирование и почему именно трое детей стали границей, после которой количество дополнительных дней отпуска существенно увеличивается.
Почему в законе выбран именно такой подход и видят ли ответственные учреждения необходимость пересмотреть действующие правила?
Как сообщили семейному порталу Mammamuntetiem.lv в Министерстве благосостояния, нынешнее регулирование дополнительных отпусков для работников, на иждивении которых находятся менее трех детей, было введено по предложению Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. "В первоначальной редакции Закона о труде дополнительный отпуск был предусмотрен только для работников, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 16 лет либо ребенок с инвалидностью. Позднее, при рассмотрении поправок к Закону о труде, было поддержано предложение расширить круг лиц, которым полагается дополнительный отпуск, предусмотрев как минимум один дополнительный рабочий день отпуска также для работников, на иждивении которых находятся один или два ребенка.
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Таким образом, действующее регулирование сформировалось с сохранением особой поддержки многодетных семей и одновременно с расширением поддержки для остальных родителей.
Из имеющихся материалов комиссии следует, что целью было обеспечить дополнительную социальную гарантию для более широкого круга родителей. Вопрос об изменении этого регулирования сейчас не стоит на повестке дня, поскольку от заинтересованных сторон не поступало предложений о необходимости изменить действующие нормы Закона о труде", - объяснил представитель Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.
В Государственной инспекции труда также подтвердили, что законодатель установил именно такие критерии для определения продолжительности дополнительного отпуска, которые предусмотрены частью первой статьи 151 Закона о труде.