"Разве это справедливо?" Мама двоих детей возмущена разницей в дополнительном отпуске

Как сообщили семейному порталу Mammamuntetiem.lv в Министерстве благосостояния, нынешнее регулирование дополнительных отпусков для работников, на иждивении которых находятся менее трех детей, было введено по предложению Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. "В первоначальной редакции Закона о труде дополнительный отпуск был предусмотрен только для работников, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 16 лет либо ребенок с инвалидностью. Позднее, при рассмотрении поправок к Закону о труде, было поддержано предложение расширить круг лиц, которым полагается дополнительный отпуск, предусмотрев как минимум один дополнительный рабочий день отпуска также для работников, на иждивении которых находятся один или два ребенка.