Эксперты объяснили, почему в Латвии опять может подскочить в цене электроэнергия

В сентябре световой день стал короче, выработка солнечной энергии снизилась, а температура воздуха понизилась. По всей Европе вырос спрос на более дорогую электроэнергию, производимую на тепловых электростанциях. В начале осени подорожал природный газ, а уровень воды в водохранилищах скандинавских ГЭС перед началом активного сезона потребления опустился до самого низкого за последние 30 лет значения. Хотя из-за этих факторов цены на электроэнергию не оставались одинаково высокими все время, чувствительность энергосистемы к изменениям погоды значительно возросла.