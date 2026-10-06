Эксперты объяснили, почему в Латвии опять может подскочить в цене электроэнергия
Хотя среднемесячная цена электроэнергии в сентябре оставалась умеренной, ежедневные колебания цен становятся все заметнее, сообщает энергокомпания Enefit. Средняя цена электроэнергии в Латвии в сентябре составляла около 108 евро за МВт·ч – на 27% больше, чем в августе. Какие цены ждут потребителей в ближайшие месяцы?
На рынок влияют погодные условия
В сентябре световой день стал короче, выработка солнечной энергии снизилась, а температура воздуха понизилась. По всей Европе вырос спрос на более дорогую электроэнергию, производимую на тепловых электростанциях. В начале осени подорожал природный газ, а уровень воды в водохранилищах скандинавских ГЭС перед началом активного сезона потребления опустился до самого низкого за последние 30 лет значения. Хотя из-за этих факторов цены на электроэнергию не оставались одинаково высокими все время, чувствительность энергосистемы к изменениям погоды значительно возросла.
"По мере того как отопительный сезон набирает обороты, баланс на рынке электроэнергии будет все сильнее зависеть от погоды. Выработка солнечной энергии продолжит снижаться, а более холодные и темные рабочие дни приведут к росту спроса утром и вечером. Ветер станет главным источником дешевой возобновляемой электроэнергии. Мягкая, ветреная и дождливая осень может снизить потребление, увеличить выработку возобновляемой и гидроэнергии и сократить число часов, когда цену определяет дорогое производство электроэнергии на тепловых электростанциях", – прогнозируют эксперты Enefit.
Газовый рынок может вызвать рост цен
В сентябре запасы газа в Европе увеличились, но по-прежнему были значительно ниже сезонной нормы последних лет.
Это автоматически не означает, что электроэнергия в странах Балтии подорожает: если выработка возобновляемой энергии будет достаточной и останется доступен более дешевый импорт, газовые электростанции могут мало влиять на рыночную цену. Однако цены вырастут, если из-за похолодания увеличится спрос на газ, а выработка ветровой энергии в странах Балтии будет низкой и производство гидроэнергии в странах Северной Европы окажется ограниченным.
"В таких условиях газовые электростанции придется использовать чаще, и изменения цен на газ будут гораздо непосредственнее отражаться на стоимости электроэнергии. В целом ситуация на рынке в сентябре дает первое представление о зимних тенденциях: среднемесячная цена может оставаться умеренной, но диапазон почасовых цен становится все шире", – полагают специалисты.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии на треть выросли цены на электроэнергию, но могло быть гораздо хуже.