Продукты Rimi вам привезут еще в нескольких городах Латвии - список мест, где работает доставка

Rimi присоединился к платформе Bolt Food в июне этого года. Изначально заказывать товары можно было из магазинов в Риге, Тукумсе и Лиепае. С конца лета услуга стала доступна также в Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Валмиере, Юрмале, Саласпилсе и Резекне. С сентября доставка товаров из Rimi появилась также в Икшкиле, Адажи, Сигулде и Екабпилсе.