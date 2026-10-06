Bolt Food доставляет покупки из Rimi еще в 11 городах.
В Латвии
Сегодня 13:35
Продукты Rimi вам привезут еще в нескольких городах Латвии - список мест, где работает доставка
Продукты из Rimi теперь можно заказать через Bolt Food уже в 14 городах Латвии. Сервис доставки расширился за пределы Риги и крупнейших городов.
Сервис доставки еды Bolt Food расширил доставку товаров из магазинов розничной сети Rimi еще в нескольких городах Латвии. Теперь клиенты могут заказывать товары из 55 магазинов Rimi в 14 городах страны.
Rimi присоединился к платформе Bolt Food в июне этого года. Изначально заказывать товары можно было из магазинов в Риге, Тукумсе и Лиепае. С конца лета услуга стала доступна также в Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Валмиере, Юрмале, Саласпилсе и Резекне. С сентября доставка товаров из Rimi появилась также в Икшкиле, Адажи, Сигулде и Екабпилсе.
Bolt Food работает в Латвии с 2020 года и предоставляет услуги доставки еды и продуктов в нескольких городах страны.