Шесть автомобилей столкнулись на Баусском шоссе между Иецавой и Кекавой

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Как сообщили в Службе скорой медицинской помощи, на данный момент известно, что в результате аварии потребовалась медицинская помощь четырем пострадавшим. Двое из них госпитализированы – у одного серьезные травмы, у другого – более легкие.