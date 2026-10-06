Шесть автомобилей столкнулись на Баусском шоссе между Иецавой и Кекавой
Шесть автомобилей столкнулись утром на одной из главных дорог Латвии. В массовой аварии на A7 возле Иецавы участвовали четыре грузовика, микроавтобус и легковая машина.
Утром во вторник на Баусском шоссе (A7) между Иецавой и Кекавой произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей - столкнулись четыре грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль.
Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около 9 часов утра возле Димзукалнса, в Иецавской волости Баусского края.
На месте происшествия работают оперативные службы. В настоящее время заблокирована полоса движения в направлении Бауски, поэтому движение транспорта затруднено.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Как сообщили в Службе скорой медицинской помощи, на данный момент известно, что в результате аварии потребовалась медицинская помощь четырем пострадавшим. Двое из них госпитализированы – у одного серьезные травмы, у другого – более легкие.