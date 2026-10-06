Кресло мэра Риги не продается: "Прогрессивные" не готовы на уступки в Думе ради Сейма

По его словам, политическая математика такова, что без "Прогрессивных" в Рижской думе чрезвычайно сложно или даже невозможно создать коалицию, если только не привлечь "Латвию на первом месте" (ЛПМ), что означало бы прямое влияние Айнара Шлесерса в связи с проектом Waterfront. Однако из того, что сейчас говорят партнеры по коалиции - Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" (ОС), - Шуваев не видит готовности пойти на такие изменения, особенно потому, что довольно много неясности о том, что может произойти на политической сцене на национальном уровне. "Поэтому на нас лежит ответственность, конечно, организовать собрание коалиции [Рижской думы], провести переговоры и убедиться, что у нас по-прежнему единые цели", - сказал лидер "Прогрессивных".