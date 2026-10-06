Кресло мэра Риги не продается: "Прогрессивные" не готовы на уступки в Думе ради Сейма
Лидер "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что итоги выборов в Сейм не изменят коалицию в Рижской думе, а платить мэрским постом за место в правительстве партия не готова.
Кандидат в премьер-министры от партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев считает, что перегруппировка политических сил в результате выборов в 15-й Сейм не приведет к смещению мэра Риги и смене правящей коалиции в столичной думе. В интервью передаче TV3 "900 секунд" Шуваев сказал, что потенциальная политическая турбулентность в Рижской думе, которую мог бы вызвать исход выборов в 15-й Сейм, была предсказуема еще год назад, когда создавалась нынешняя думская коалиция. "Каков будет результат? Я не думаю, что будут какие-то изменения", - сказал Шуваев.
По его словам, политическая математика такова, что без "Прогрессивных" в Рижской думе чрезвычайно сложно или даже невозможно создать коалицию, если только не привлечь "Латвию на первом месте" (ЛПМ), что означало бы прямое влияние Айнара Шлесерса в связи с проектом Waterfront. Однако из того, что сейчас говорят партнеры по коалиции - Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" (ОС), - Шуваев не видит готовности пойти на такие изменения, особенно потому, что довольно много неясности о том, что может произойти на политической сцене на национальном уровне. "Поэтому на нас лежит ответственность, конечно, организовать собрание коалиции [Рижской думы], провести переговоры и убедиться, что у нас по-прежнему единые цели", - сказал лидер "Прогрессивных".
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На вопрос, готовы ли "Прогрессивные" заплатить креслом мэра Риги, если взамен получат возможность работать в правительственной коалиции, Шуваев ответил категорическим отказом. "Мы такую цену определенно платить не будем", - сказал он.
Комментируя итоги выборов в 15-й Сейм и результаты "Прогрессивных" на них, Шуваев сказал, что, по-видимому, значительная часть людей, которые рассматривали возможность голосовать за "Прогрессивных", видели в кандидате в премьеры от ОС Андрисе Кулбергсе подходящего главу правительства. Однако, по словам Шуваева, нельзя с уверенностью утверждать, что политические симпатии к Кулбергсу означают и поддержку всей представляемой им политической силы.
"В ближайшие недели, месяцы обществу в целом придется довольно внимательно следить за тем, является ли Андрис Кулбергс "Объединенным списком", потому что фракция из 41 человека от трех разных партий, плюс еще общества, плюс еще депутаты, у которых, по-моему, еще нет ясной политической лояльности... Будем оценивать, будут ли их действия одинаковыми в Кабинете министров и в Сейме", - сказал лидер "Прогрессивных".