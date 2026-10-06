Жителей просят не беспокоиться: во время военных учений в Вентспилсе отработают эвакуацию населения

Самоуправление напоминает, что места сбора и пункты эвакуации создаются только в случае реального кризиса, а заранее их расположение не сообщается. Место сбора предназначено для жителей, у которых нет собственного транспорта и которым нужна организованная эвакуация из опасной зоны. В пункте эвакуации принимают и регистрируют эвакуированных, предоставляют им информацию, а в зависимости от ситуации могут также оказать первую помощь, обеспечить водой, едой и другой необходимой поддержкой.