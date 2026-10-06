Жителей просят не беспокоиться: во время военных учений в Вентспилсе отработают эвакуацию населения
С 6 по 8 октября Вентспилсское городское самоуправление примет участие в учениях по государственной обороне Namejs 2026. В Вентспилсе проверят готовность самоуправления организовать эвакуацию жителей, а также работу мест сбора и пункта эвакуации.
Чтобы на практике отработать эвакуацию, в учениях примут участие около 50 заранее приглашенных добровольцев. Среди них будут представители неправительственных организаций, например члены общества пожилых людей "Лиедагс", а также учителя и ученики школ и сотрудники учреждений самоуправления.
Во время учений на практике проверят процесс эвакуации: сбор людей, организованную перевозку, прием и регистрацию в пункте эвакуации, а также взаимодействие участвующих учреждений. В Вентспилсе организуют два места сбора – на Рыночной площади и Большой площади. Оттуда добровольцев организованно доставят в пункт эвакуации.
На время учений пункт эвакуации разместят на автовокзале Вентспилса, а место временного размещения – в Вентспилсской средней школе № 6. Проверят прием и регистрацию эвакуированных, а также другие необходимые для работы пункта процессы.
Вентспилс и Вентспилсский край образуют единую территорию сотрудничества в сфере гражданской обороны, поэтому во время учений проверят взаимодействие двух самоуправлений. Часть добровольцев эвакуируют за пределы города – в общественный центр "Маза Винда" в поселке Вентава Вавской волости. Так на практике отработают организацию эвакуации между Вентспилсом и Вентспилсским краем.
Самоуправление обращает внимание, что это заранее запланированные учения по гражданской обороне, реальной угрозы для жителей нет. Во время учений возле Рыночной площади, Большой площади, автовокзала Вентспилса и других задействованных мест можно будет увидеть собравшихся участников. Жителей просят не беспокоиться!
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При возникновении вопросов жители могут связаться с дежурной частью Муниципальной полиции Вентспилса по телефонам 28680808, 636 80808 или 636 22934.
Самоуправление напоминает, что места сбора и пункты эвакуации создаются только в случае реального кризиса, а заранее их расположение не сообщается. Место сбора предназначено для жителей, у которых нет собственного транспорта и которым нужна организованная эвакуация из опасной зоны. В пункте эвакуации принимают и регистрируют эвакуированных, предоставляют им информацию, а в зависимости от ситуации могут также оказать первую помощь, обеспечить водой, едой и другой необходимой поддержкой.
Советы о том, как подготовиться к кризисным ситуациям, можно найти на официальном сайте Вентспилсского городского самоуправления ventspils.lv в разделе Pārvalde –> Civilā aizsardzība.