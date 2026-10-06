После почти 35 лет работы Latgales Laiks закрыл русскую версию - что произошло с любимой газетой Даугавпилса

Судя по всему, весьма существенным фактором стало и изменение режима PVN для русскоязычной прессы с 2026 года. С 1 января в Латвии ставка PVN 5% для периодических изданий применяется только в том случае, если они выпускаются на государственном, латгальском или ливском языках, а также на языках Европейского союза или ее государств-членов. Русского языка в этом списке нет. Таким образом, газета на русском языке больше не соответствует условиям для применения ставки PVN 5%, и для нее действует стандартная ставка 21%. При этом для латышского Latgales Laiks сохраняется ставка 5%.