После почти 35 лет работы Latgales Laiks закрыл русскую версию - что произошло с любимой газетой Даугавпилса
Почти 35 лет газета "Латгалес Лайкс" рассказывала Даугавпилсу о жизни города на русском языке. Теперь ее русская версия закрыта: на решение повлияли деньги, падение аудитории и новые правила PVN.
Газета Latgales Laiks на латышском языке продолжает выходить, и на следующий год на нее уже можно оформить подписку. Русская версия прекратила издаваться в сентябре по экономическим причинам, а также из-за резкого сокращения русскоязычной аудитории в Даугавпилсе.
Главный редактор Latgales Laiks Елена Бобкова рассказала: "Решение прекратить выпуск русскоязычного издания "Латгалес Лайкс" далось нам нелегко. Однако на этот раз оно во многом было обусловлено совершенно практическими - экономическими - причинами. В этом году нам не удалось получить основное финансирование из Фонда поддержки СМИ (MAF). Это стало серьезным ударом. Доступные в этот раз средства от рекламы и объявлений пришлось направить на сохранение и дальнейшую работу латышскоязычного издания.
Нужно учитывать и то, что у русскоязычного издания было значительно меньше читателей и подписчиков, чем у латышской версии. Поддержание двух отдельных изданий означает также двойную работу и дополнительные расходы, а при нынешних ресурсах обеспечить это в долгосрочной перспективе уже было невозможно.
Конечно, свою роль играют и общие изменения в стране - все больше информации и медиаконтента переходит на латышский язык. Нам также пришлось оценить, как использовать ограниченные ресурсы так, чтобы Latgales Laiks мог продолжать работу и сохранять свое место в информационном пространстве региона.
Для нас было важно увидеть, как читатели воспримут это решение. В целом реакция оказалась гораздо более спокойной и понимающей, чем, возможно, можно было ожидать. Об этом очень хорошо свидетельствует и поведение подписчиков - 42% прежних подписчиков русскоязычного издания после прекращения его выпуска перешли на латышскоязычную версию Latgales Laiks. Только небольшая часть предпочла получить обратно деньги за неиспользованный период подписки.
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Для нас это очень важный сигнал. Это означает, что людям по-прежнему важно знать, что происходит в их городе, крае и всем Латгале. Меняется язык, на котором мы получаем эту информацию, но интерес к местной жизни и актуальным событиям региона сохраняется.
Поэтому мы продолжим делать то, чем Latgales Laiks занимался все эти годы, - рассказывать о людях, событиях и проблемах, важных для нашего региона. Теперь мы будем делать это только на латышском языке".
Судя по всему, весьма существенным фактором стало и изменение режима PVN для русскоязычной прессы с 2026 года. С 1 января в Латвии ставка PVN 5% для периодических изданий применяется только в том случае, если они выпускаются на государственном, латгальском или ливском языках, а также на языках Европейского союза или ее государств-членов. Русского языка в этом списке нет. Таким образом, газета на русском языке больше не соответствует условиям для применения ставки PVN 5%, и для нее действует стандартная ставка 21%. При этом для латышского Latgales Laiks сохраняется ставка 5%.
После восстановления независимости Латвии местные краевые, районные и городские газеты на русском языке прекратили выходить в ряде городов - Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Цесисе, Екабпилсе, Лудзе и Огре. Теперь такие издания остались только в двух городах - Резекне и Краславе.
При этом в двух городах - Добеле и Лудзе - прекратили существование и обанкротились газеты и на латышском языке.
Одновременно стоит учитывать, что с будущего года общественный медиасервис Латвии LSM также прекращает создание контента на русском языке.