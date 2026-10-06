Осень резко напомнит о себе!
В Латвии
Сегодня 10:22
Уже в пятницу Латвию ожидает первая осенняя буря - порывы ветра могут достигать 28 м/с
Уже в пятницу, 9 октября, в Латвии ожидается первая осенняя буря. Порывы юго-западного ветра на побережье могут достигать 28 метров в секунду, а температура воздуха во многих местах опустится ниже +10 градусов.
Согласно последним данным, ветер значительно усилится в пятницу утром и в течение дня. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 16-21 метра в секунду, а на побережье скорость порывов может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что ущерб от ветра будет значительно меньше, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла самая сильная летняя буря за всю историю наблюдений.
Перед бурной пятницей - в среду и четверг - погода будет преимущественно сухой и солнечной, ветер слабый или умеренный. При этом в четверг температура воздуха может подняться до +20 градусов. В пятницу станет заметно прохладнее - днем во многих местах температура опустится ниже +10 градусов, временами будет идти дождь.