Уже в пятницу Латвию ожидает первая осенняя буря - порывы ветра могут достигать 28 м/с

Согласно последним данным, ветер значительно усилится в пятницу утром и в течение дня. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 16-21 метра в секунду, а на побережье скорость порывов может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что ущерб от ветра будет значительно меньше, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла самая сильная летняя буря за всю историю наблюдений.