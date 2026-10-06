Платить за eID больше не придется? В МВД предложили дать латвийцам право выбора

Министерство также ссылается на статистику, которая свидетельствует о том, что использование eParaksts mobile в последние годы росло быстрее, чем использование электронных функций eID-карты. Например, в 2025 году с помощью eParaksts mobile было совершено 30 миллионов электронных идентификаций, в то время как с помощью eID-карт - 4,3 миллиона.