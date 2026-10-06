Платить за eID больше не придется? В МВД предложили дать латвийцам право выбора
Министерство внутренних дел (МВД) хочет отменить обязательное удостоверение личности, eID-карту, для жителей Латвии. Каждый сам выберет документ: карту или паспорт. Сейм рассмотрит поправки во втором чтении.
Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) подал предложения к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности, или eID-карту.
Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности. Одновременно будут исключены нормы, которые в настоящее время закрепляют обязательность удостоверения личности.
В МВД отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParaksts mobile, а также решение частного сектора Smart-ID. В свою очередь, в Европейском союзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности.
Авторы предложений считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требование для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. По мнению министерства, государство должно сохранить требование о наличии у лица действительного удостоверяющего личность документа, однако выбор вида документа следует оставить на усмотрение самого человека.
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В обосновании предложений указано, что Управление по делам гражданства и миграции регулярно получает жалобы на необходимость платить государственную пошлину за получение eID-карты в ситуациях, когда для путешествий используется паспорт, а для аутентификации в электронной среде используется eParaksts mobile.
Министерство также ссылается на статистику, которая свидетельствует о том, что использование eParaksts mobile в последние годы росло быстрее, чем использование электронных функций eID-карты. Например, в 2025 году с помощью eParaksts mobile было совершено 30 миллионов электронных идентификаций, в то время как с помощью eID-карт - 4,3 миллиона.
По оценке министерства, отказ от обязательности eID-карты уменьшит административную нагрузку и риски в ситуациях, когда из-за технологических изменений потребовалась бы массовая замена документов.
Предложения поданы для рассмотрения законопроекта во втором чтении в Сейме.