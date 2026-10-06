Смертельная авария под Тукумсом: Audi врезался в дерево, эксперты не понимают причины

Телеканал TV3 в передаче "Degpunktā" сообщил, что, предположительно, перед аварией автомобиль двигался на большой скорости - около 150 километров в час. При этом пока непонятно, почему машина изменила траекторию и врезалась в дерево. Следов торможения на дороге также не обнаружено.