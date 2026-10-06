Смертельная авария под Тукумсом: Audi врезался в дерево, эксперты не понимают причины
В Тукумском крае расследуют смертельную аварию с 63-летним водителем Audi. Эксперты пока не могут объяснить, почему автомобиль внезапно изменил траекторию и врезался в дерево.
Авария произошла около 8 часов утра в понедельник в Смарде, на автодороге Тукумс - Елгава. Автомобиль Audi по неустановленным пока причинам съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель машины погиб. По факту произошедшего полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства аварии выясняются.
Телеканал TV3 в передаче "Degpunktā" сообщил, что, предположительно, перед аварией автомобиль двигался на большой скорости - около 150 километров в час. При этом пока непонятно, почему машина изменила траекторию и врезалась в дерево. Следов торможения на дороге также не обнаружено.
Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис заявил передаче, что причина аварии пока совершенно неясна и будет установлена в ходе экспертиз. Разбившийся автомобиль был выпущен в 1992 году, однако, по данным передачи, хорошо сохранился. Погибшему мужчине было около 63 лет.
По данным, собранным полицией, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 13 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и два водителя электросамокатов.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны девять водителей. В отношении них начаты семь уголовных процессов и два процесса об административных нарушениях. У нетрезвых водителей конфискованы два автомобиля.