Шлесерс хочет "примирения" с "Объединенным списком" и Национальным объединением

Обосновывая преимущества коалиции ОС, ЛПМ и Национальным объединением, Шлесерс указал, что у Кулбергса вместе с "националами" был бы 51 голос, а вместе с ЛПМ - 58 голосов. Таким образом, в случае, если ЛПМ не согласилась бы по какому-то вопросу, ОС мог бы найти большинство с НО, а в случае неприемлемых для НО инициатив - с ЛПМ.