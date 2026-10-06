Шлесерс хочет "примирения" с "Объединенным списком" и Национальным объединением
Пришло время для примирения и создания общей коалиции с "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, заявил во вторник в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс.
"Выборы закончились, и на этот раз основное предложение ЛПМ премьер-министру Андрису Кулбергсу (ОС) простое: пришло время для примирения", - сказал политик, призывая Кулбергса договориться о совместной работе в правительстве.
Шлесерс подчеркнул, что избиратели как ОС, так и ЛПМ ожидают перемен, поэтому сейчас есть уникальная возможность создать общую коалицию. Он признал, что основу программы нового правительства предложил бы Кулбергс, в то время как у ЛПМ и ОС уже сейчас совпадает видение примерно по половине вопросов.
"Если мы войдем в правительство, мы будем вынуждены объяснить избирателям, что есть вопросы, по которым мы не можем договориться. Ни одна партия не может на 100% реализовать свою программу", - сказал Шлесерс. По его мнению, сейчас не следует концентрироваться на идеологических различиях.
Лидер ЛПМ утверждал, что возглавляемая им партия может быть стабильным и надежным партнером по коалиции. Он указал, что ОС сам по себе уже фактически является коалицией трех партий, которой ЛПМ могла бы помочь обеспечить стабильность.
"У нас есть 17 мандатов, которые могли бы стабилизировать партию Кулбергса", - сказал Шлесерс.
Политик признал, что существуют опасения по отдельным вопросам, в том числе по поводу будущего депутата от ЛПМ Александра Барташевича, однако подчеркнул, что это всего лишь один депутат. По мнению Шлесерса, опасения по поводу одного или двух человек могут возникнуть в каждой партии.
Обосновывая преимущества коалиции ОС, ЛПМ и Национальным объединением, Шлесерс указал, что у Кулбергса вместе с "националами" был бы 51 голос, а вместе с ЛПМ - 58 голосов. Таким образом, в случае, если ЛПМ не согласилась бы по какому-то вопросу, ОС мог бы найти большинство с НО, а в случае неприемлемых для НО инициатив - с ЛПМ.
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Шлесерс выразил мнение, что не хочет становиться сильной оппозицией Кулбергсу только потому, что главе нового правительства придется принимать непопулярные решения.
По его мнению, те же три партии могли бы сформировать новую коалицию и в Рижской думе. "В ближайшее время в Риге сменится коалиция, и эти партии могли бы создать новую коалицию в Риге", - утверждал Шлесерс.
В то же время политик отметил, что ЛПМ готова работать и в принципиальной и конструктивной оппозиции.