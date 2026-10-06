Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Вторник будет теплым по осенним меркам, но с порывистым ветром
Во вторник в Латвии при порывистом ветре облаков станет меньше, прогнозируют синоптики.
Скорость западного ветра в порывах достигнет 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15..+18 градусов. Начиная с северо-запада страны, облаков станет меньше. В первой половине дня местами еще пройдет небольшой дождь.
В Риге небо постепенно прояснится, осадков не ожидается, а западный ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17 градусов.