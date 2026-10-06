"Спасибо за веру": кот прислал трогательное письмо в приют Ulubele после переезда в новый дом

"Милые Ulubele! Сегодня исполняется год с тех пор, как я больше не живу в вашем гостеприимном доме, однако часто думаю о вас и о многочисленных друзьях, которых за два наших общих года успел узнать. С тех пор как я поселился у Агаты и Эдварда, многое изменилось. Прежде всего, у меня появилась новая подруга - Симба, которая в юности тоже гостила у вас. (Она поленилась написать свое письмо, но передает привет.) Мы вместе едим, играем, спим и иногда моемся, забираемся в шкафы и другую мебель.