"Спасибо за веру": кот прислал трогательное письмо в приют Ulubele после переезда в новый дом
Как чувствует себя кот, который долгое время жил без дома, затем оказался в приюте, а спустя время наконец обрел собственную семью? В приюте для животных Ulubele решили рассказать об этом от имени самого кота - и получилось очень теплое и немного ироничное письмо.
Ulubele опубликовала в Facebook письмо, которое якобы написал кот, проживший в приюте два года, а затем наконец нашедший настоящий дом и своих людей.
"Милые Ulubele! Сегодня исполняется год с тех пор, как я больше не живу в вашем гостеприимном доме, однако часто думаю о вас и о многочисленных друзьях, которых за два наших общих года успел узнать. С тех пор как я поселился у Агаты и Эдварда, многое изменилось. Прежде всего, у меня появилась новая подруга - Симба, которая в юности тоже гостила у вас. (Она поленилась написать свое письмо, но передает привет.) Мы вместе едим, играем, спим и иногда моемся, забираемся в шкафы и другую мебель.
Не буду скрывать - время от времени мы еще и деремся. В целом в новом доме мне живется довольно хорошо. Хотя каждый день я питаюсь сухим кормом, которого мне всегда кажется немного мало, довольно часто получаю и консервы, вкусняшки и похвалы.
Этот год я провел, хозяйничая в небольшой элегантной квартире в самом центре столицы, но недавно переехал в более просторное помещение подальше от шума и запахов центра. Не обошлось без переживаний - из-под кровати я вылез только после того, как незнакомые шумные люди ушли, но теперь снова чувствую себя хозяином.
Этим летом я взялся и за новый вызов. Хочу стать немного более открытым, поэтому делюсь спонтанными моментами своей повседневной жизни в Instagram. Часто погружаюсь в размышления на кровати или в кошачьем домике. Чтобы все знали, что я утонченный господин, свои размышления записываю главным образом на французском языке, которым владею почти так же свободно, как родным кошачье-латышским.
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Милые Ulubele, надеюсь, вы не слишком по мне скучаете. Спасибо за время, проведенное вместе, за заботу сотрудников и волонтеров и за веру в то, что для каждого кота в мире найдется свое место.
К письму я также приложил несколько фотографий, с уважением, кот Антон".
Общество Dzīvnieku pansija Ulubele было основано 21 ноября 2005 года. Его создали люди, которым небезразлична судьба животных. Главная цель организации - заботиться о благополучии и защите каждого животного, воспринимая каждое из них как ценность, а также обеспечивать право жить тем животным, которым по каким-либо причинам долгое время не удается найти хозяина.
Среди задач Ulubele - содержание животных, которым не удается найти новый дом, в течение всей их жизни, формирование гуманного отношения к животным независимо от их вида, возраста и состояния здоровья, а также участие в совершенствовании законодательства в сфере защиты и содержания животных.
Организация также занимается практической реализацией норм защиты животных и стремится создавать благоприятные условия для жизни как людей, так и животных.