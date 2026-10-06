"Помогать другому стать тем, для чего он создан": жена Кулбергса посвятила ему трогательное послание

Ранее сам Андрис Кулбергс рассказал, что помогало ему расслабиться и кого он хочет поблагодарить за поддержку в первую очередь. В ночь выборов в разговоре с TV24 он обозначил не только основные задачи, которые предстоит решать, но и посвятил теплые слова своей жене Анне.