"Помогать другому стать тем, для чего он создан": жена Кулбергса посвятила ему трогательное послание
В то время как Андрис Кулбергс после триумфа на выборах оказался в центре политического внимания, его жена Анна рассказала о другой стороне победы.
После убедительной победы на выборах в 15-й Сейм особые слова Андрису Кулбергсу посвятила его жена Анна. В Instagram она опубликовала личную запись, в которой рассказала об их совместной жизни, взаимной поддержке и смелости следовать своему призванию.
"С самого первого момента, когда мы увидели друг друга, было ощущение - мы хотим вместе прожить этот мир. И это включает в себя все. Абсолютно все", - написала Анна Кулберга.
В публикации жена Кулбергса вспомнила разные моменты их совместной жизни - свадьбу, спонтанные приключения и семейные будни.
"Смеяться и плакать. Бояться и ободрять. Падать и снова подниматься. Быть рядом не только в прекрасные моменты, но и тогда, когда другому нужны плечо, сила или просто присутствие", - говорится в ее сообщении.
Особое внимание Анна уделила взаимной поддержке и способности вдохновлять друг друга в те моменты, когда один из партнеров идет к своим целям.
"Любить, возможно, означает не только идти одной дорогой вместе, но и помогать другому стать тем, для чего он создан", - написала жена политика.
Публикация появилась в момент, когда Андрис Кулбергс оказался в центре политического внимания после выборов в 15-й Сейм. Представленный им "Объединенный список" получил на выборах 41 депутатский мандат.
Ранее сам Андрис Кулбергс рассказал, что помогало ему расслабиться и кого он хочет поблагодарить за поддержку в первую очередь. В ночь выборов в разговоре с TV24 он обозначил не только основные задачи, которые предстоит решать, но и посвятил теплые слова своей жене Анне.