Кого больше всего в небе Латвии? За выходные насчитали 111 597 птиц
Более 111 тысяч птиц насчитали наблюдатели в Латвии всего за одни выходные. В стране прошли 14 мероприятий EuroBirdwatch, а самыми многочисленными среди замеченных пернатых стали зяблики, скворцы и белолобые гуси.
В первые выходные октября любители наблюдения за птицами в Латвии насчитали более 111 тысяч пернатых, сообщила специалист по коммуникации Латвийского орнитологического общества Кития Балцере. По ее словам, в первую неделю октября в разных местах Латвии прошли 14 мероприятий, посвященных наблюдению за птицами. В них приняли участие 284 человека, которые в общей сложности зарегистрировали 111 597 птиц.
Чаще всего наблюдателям встречались зяблики - их насчитали 30 649. На втором месте оказались скворцы - 23 918 птиц, а на третьем - белолобые гуси, которых было зарегистрировано 19 034.
Осенние мероприятия по наблюдению за птицами являются частью международной инициативы - традиции Европейских дней наблюдения за птицами EuroBirdwatch, которая существует с 1993 года. Ее организует крупнейшая в мире организация по охране птиц BirdLife International, которую в Латвии представляет Латвийское орнитологическое общество.
В следующем году Европейские дни наблюдения за птицами пройдут 2 и 3 октября.