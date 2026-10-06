Кого больше всего в небе Латвии? За выходные насчитали 111 597 птиц
Фото: LETA
В Латвии подсчитали птиц за первые выходные октября.
В Латвии

Кого больше всего в небе Латвии? За выходные насчитали 111 597 птиц

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Более 111 тысяч птиц насчитали наблюдатели в Латвии всего за одни выходные. В стране прошли 14 мероприятий EuroBirdwatch, а самыми многочисленными среди замеченных пернатых стали зяблики, скворцы и белолобые гуси.

В первые выходные октября любители наблюдения за птицами в Латвии насчитали более 111 тысяч пернатых, сообщила специалист по коммуникации Латвийского орнитологического общества Кития Балцере. По ее словам, в первую неделю октября в разных местах Латвии прошли 14 мероприятий, посвященных наблюдению за птицами. В них приняли участие 284 человека, которые в общей сложности зарегистрировали 111 597 птиц.

Чаще всего наблюдателям встречались зяблики - их насчитали 30 649. На втором месте оказались скворцы - 23 918 птиц, а на третьем - белолобые гуси, которых было зарегистрировано 19 034.

Осенние мероприятия по наблюдению за птицами являются частью международной инициативы - традиции Европейских дней наблюдения за птицами EuroBirdwatch, которая существует с 1993 года. Ее организует крупнейшая в мире организация по охране птиц BirdLife International, которую в Латвии представляет Латвийское орнитологическое общество.

В следующем году Европейские дни наблюдения за птицами пройдут 2 и 3 октября.

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