Кого больше всего в небе Латвии? За выходные насчитали 111 597 птиц

В первые выходные октября любители наблюдения за птицами в Латвии насчитали более 111 тысяч пернатых, сообщила специалист по коммуникации Латвийского орнитологического общества Кития Балцере. По ее словам, в первую неделю октября в разных местах Латвии прошли 14 мероприятий, посвященных наблюдению за птицами. В них приняли участие 284 человека, которые в общей сложности зарегистрировали 111 597 птиц.