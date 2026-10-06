Работникам airBaltic, подверженным риску увольнения, будет оказана помощь
В связи с планируемым коллективным увольнением в латвийской национальной авиакомпании airBaltic Государственное агентство занятости (ГАЗ) обеспечит подверженным риску безработицы работникам консультации и встречи с потенциальными работодателями.
В ГАЗ подтвердили, что получили от airBaltic уведомление о планируемом коллективном увольнении. Как указали в агентстве, в соответствии с Законом о труде работодатель в письменной форме проинформировал ГАЗ и соответствующее самоуправление не позднее чем за 30 дней до начала коллективного увольнения.
Информацию о количестве увольняемых работников, а также о том, когда и в какие сроки пройдут увольнения, ГАЗ не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя.
Агентство обеспечит работникам индивидуальные или групповые информационные консультации, информацию об актуальных событиях на рынке труда и услугах ГАЗ, а также консультации по карьере и мероприятия по повышению конкурентоспособности.
Уже сообщалось, что авиакомпания airBaltic в связи с предусмотренным в бизнес-плане сокращением деятельности потенциально может уволить от 500 до 700 работников. В настоящее время в авиакомпании работает около 3000 человек.