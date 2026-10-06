Работникам airBaltic, подверженным риску увольнения, будет оказана помощь

В ГАЗ подтвердили, что получили от airBaltic уведомление о планируемом коллективном увольнении. Как указали в агентстве, в соответствии с Законом о труде работодатель в письменной форме проинформировал ГАЗ и соответствующее самоуправление не позднее чем за 30 дней до начала коллективного увольнения.