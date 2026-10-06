Работникам airBaltic, подверженным риску увольнения, будет оказана помощь
Фото: LETA
Многие сотрудники airBaltic в ближайшее время могут столкнуться с увольнение.
В Латвии

Работникам airBaltic, подверженным риску увольнения, будет оказана помощь

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В связи с планируемым коллективным увольнением в латвийской национальной авиакомпании airBaltic Государственное агентство занятости (ГАЗ) обеспечит подверженным риску безработицы работникам консультации и встречи с потенциальными работодателями.

В ГАЗ подтвердили, что получили от airBaltic уведомление о планируемом коллективном увольнении. Как указали в агентстве, в соответствии с Законом о труде работодатель в письменной форме проинформировал ГАЗ и соответствующее самоуправление не позднее чем за 30 дней до начала коллективного увольнения.

Информацию о количестве увольняемых работников, а также о том, когда и в какие сроки пройдут увольнения, ГАЗ не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя.

Агентство обеспечит работникам индивидуальные или групповые информационные консультации, информацию об актуальных событиях на рынке труда и услугах ГАЗ, а также консультации по карьере и мероприятия по повышению конкурентоспособности.

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airBalticГосударственное агентство занятости

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