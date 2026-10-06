ФОТО: в Риге открылась обновленная заправка KOOL, но реконструкция еще продолжится
В Риге на Карля Улманя гатве, 146 открылась обновленная автозаправочная станция KOOL, однако реконструкция продолжится: второй этап работ запланирован до конца года.
Станция стала первой в сети, где компания запустила обновленный формат KOOL Café. Здесь предлагают кофе латвийского обжарщика KALVE Coffee, свежую выпечку и готовую еду. По словам руководителя KOOL Latvija Яны Логиной, этот формат сначала опробуют на одной станции, после чего отдельные решения планируют внедрить и на других заправках сети.
Для запуска выбрали станцию на Карля Улманя гатве с учетом ее расположения на одной из оживленных транспортных магистралей Риги. Ее обновление входит в программу модернизации сети, которая предусматривает переоборудование станций и введение единых стандартов оформления, ассортимента и обслуживания.
Нынешним обновлением реконструкция станции не заканчивается. До конца года компания намерена расширить возможности для отдыха посетителей, однако конкретные объекты и услуги в сообщении не перечислены. В оформлении планируют продолжить авиационную тематику.
По словам Логиной, станция будет использоваться для проверки новых решений. При дальнейшем развитии компания намерена учитывать отзывы клиентов.
Как пояснила Логина, компания рассчитывает конкурировать не только ценами на топливо, но и дополнительными услугами. Объем вложений в обновление станции на Карля Улманя гатве и сроки модернизации других заправок в сообщении не указаны.