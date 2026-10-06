ФОТО: в Риге открылась обновленная заправка KOOL, но реконструкция еще продолжится

Станция стала первой в сети, где компания запустила обновленный формат KOOL Café. Здесь предлагают кофе латвийского обжарщика KALVE Coffee, свежую выпечку и готовую еду. По словам руководителя KOOL Latvija Яны Логиной, этот формат сначала опробуют на одной станции, после чего отдельные решения планируют внедрить и на других заправках сети.