Эстония перебросит войска к границе с РФ в рамках своей новой военной доктрины

Как сообщает Financial Times со ссылкой на эстонских военных и представителей властей, Таллин опасается ограниченной военной провокации, которая могла бы проверить готовность НАТО защищать союзников. При этом эстонские военные и разведка не считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие два года.