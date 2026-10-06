Эстония перебросит войска к границе с РФ в рамках своей новой военной доктрины
Эстония намерена переместить первую пехотную бригаду из Тапа в Йыхви, примерно в 50 километрах от границы с Россией. Там строят новые объекты для размещения военнослужащих. Передислокация входит в стратегию "активной обороны".
Как сообщает Financial Times со ссылкой на эстонских военных и представителей властей, Таллин опасается ограниченной военной провокации, которая могла бы проверить готовность НАТО защищать союзников. При этом эстонские военные и разведка не считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие два года.
По словам официальных лиц, Эстония перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь российской территории, поскольку эта страна, находящаяся на передовой НАТО, готовится к возможной агрессии Москвы за пределами Украины.
"Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – заявил полковник Тармо Кундла, командир 1-й пехотной бригады.
В рамках новой стратегии его подразделение навсегда передислоцируется из Тапа в Йыхви, в 50 км от российской границы, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат.
"Сдерживание не работает. Критический период для решения этого вопроса для всех нас в странах Балтии приходится на ближайшие один–четыре года", – отметил представитель эстонской военной разведки.
"Чтобы сдерживание было убедительным, мы должны сделать агрессию против нас немыслимой. Наша цель ясна: удержать врага и разрушительные последствия войны подальше от эстонской территории", – подчеркнули в Минобороны Эстонии.
В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Помимо новой базы в Йыхви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих.