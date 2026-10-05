За уход - по три зарплаты каждому: новый Сейм дорого обойдется налогоплательщикам
Более 60 депутатов могут покинуть Сейм после выборов, но вместе с мандатами они получат и трехмесячные пособия. При базовой зарплате 4330 евро смена примерно двух третей парламента обойдется бюджету как минимум в 850 000 евро.
Непереизбранным депутатам Сейма полагаются единовременные пособия в размере трех месячных зарплат, сообщили в пресс-службе парламента. В Сейме при этом подчеркнули, что пока невозможно назвать общую сумму выплат непереизбранным депутатам, поскольку результаты выборов еще не утверждены и официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Кроме того, кандидаты, избранные депутатами, могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей.
Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов. При этом депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определенных обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
В пресс-службе Сейма также отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности. Поэтому и размер компенсации за три месяца будет разным, а окончательно рассчитать общую сумму выплат пока невозможно.
Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются одновременно с окончанием полномочий соответствующего парламента и который не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере трех месячных зарплат.
Если исходить из базовой зарплаты депутата в 4330 евро, то при смене примерно двух третей состава Сейма на компенсации за три месяца придется выплатить как минимум около 850 тысяч евро.
По предварительным результатам выборов, в новом, 15-м Сейме, как и в 14-м, будет более 60 новых депутатов. Таким образом, обновиться может примерно две трети состава парламента.