За уход - по три зарплаты каждому: новый Сейм дорого обойдется налогоплательщикам

Непереизбранным депутатам Сейма полагаются единовременные пособия в размере трех месячных зарплат, сообщили в пресс-службе парламента. В Сейме при этом подчеркнули, что пока невозможно назвать общую сумму выплат непереизбранным депутатам, поскольку результаты выборов еще не утверждены и официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Кроме того, кандидаты, избранные депутатами, могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей.