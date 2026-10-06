Латвия выделяется на фоне всего ЕС возрастом своих школьных учителей
Латвия входит в число стран ЕС с самым возрастным преподавательским составом: 54% учителей начальных и средних школ уже исполнилось 50 лет. Выше этот показатель только в Литве (58,4%), Португалии (55,6%) и Италии (54,3%).
По данным Евростата, в среднем по Евросоюзу к этой возрастной группе относятся 40,4% учителей. При этом педагогов младше 30 лет в ЕС всего 8%. Самая высокая их доля отмечена в Люксембурге (15,3%), Дании (15,2%), Бельгии (14,9%) и Австрии (14,6%).
В 2024 году в начальных и средних школах ЕС работали 5,30 млн учителей – на 36 500 больше, чем годом ранее. Женщины составляли 72,9% преподавательского состава, мужчины – 27,1%. Доля мужчин в большинстве возрастных групп колебалась от 26% до 30%, но среди учителей в возрасте 65 лет и старше достигала 35,6%. Евростат связывает это с различиями в установленном законом пенсионном возрасте.
Самая низкая доля учителей старше 50 лет была в Ирландии (20,8%), на Мальте (20,9%) и в Люксембурге (22%). Наименьшая доля педагогов младше 30 лет зафиксирована на Кипре (3,1%), в Португалии (3,3%) и Польше (4,0%). Доля учителей в возрасте 30–34 лет в ЕС составляла 9,5%, а в возрасте 35–49 лет – 11,6%. На каждую пятилетнюю возрастную группу от 40 до 59 лет приходилось от 14,1% до 15,8% всех учителей.