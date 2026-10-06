Латвия выделяется на фоне всего ЕС возрастом своих школьных учителей

Самая низкая доля учителей старше 50 лет была в Ирландии (20,8%), на Мальте (20,9%) и в Люксембурге (22%). Наименьшая доля педагогов младше 30 лет зафиксирована на Кипре (3,1%), в Португалии (3,3%) и Польше (4,0%). Доля учителей в возрасте 30–34 лет в ЕС составляла 9,5%, а в возрасте 35–49 лет – 11,6%. На каждую пятилетнюю возрастную группу от 40 до 59 лет приходилось от 14,1% до 15,8% всех учителей.