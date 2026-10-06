Яркая идея самоуправления: уличное освещение в Риге хотят передать в руки частных фирм
Рижское самоуправление представило проект модернизации системы освещения столицы. Он предусматривает замену светильников, установку индивидуальных контроллеров для управления ими и передачу инфраструктуры освещения на обслуживание частному партнеру.
Всего в Риге насчитывается около 52 000 светильников общественного освещения. Из них 19 100 уже заменены на светодиодные (LED), а около 33 000 оснащены натриевыми лампами. Большинство существующих светодиодных светильников уже оборудованы индивидуальными контроллерами, работающими в единой системе.
В рамках запланированной модернизации инфраструктуры предполагается заменить около 31 000 натриевых, а также устаревших или не соответствующих требованиям светодиодных светильников на современные. Это позволит полностью перевести городское освещение на LED-технологию. Все новые светильники, установленные в рамках проекта, будут оснащены индивидуальными контроллерами.
Модель также предусматривает передачу обновленной инфраструктуры освещения на обслуживание частному партнеру на срок действия энергосервисного договора.
Предполагаемая общая сумма договора превышает 10 миллионов евро. Она включает привлечение финансирования, замену, установку и обслуживание светильников и контроллеров на протяжении срока действия договора.
Закупка запланирована на 2027 год, а выполнение договора предполагается начать в 2028 году. Замену светильников планируют завершить до конца 2030 года.
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