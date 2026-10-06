Яркая идея самоуправления: уличное освещение в Риге хотят передать в руки частных фирм

В рамках запланированной модернизации инфраструктуры предполагается заменить около 31 000 натриевых, а также устаревших или не соответствующих требованиям светодиодных светильников на современные. Это позволит полностью перевести городское освещение на LED-технологию. Все новые светильники, установленные в рамках проекта, будут оснащены индивидуальными контроллерами.