Самоуправление Гулбенского края продолжает продавать свои квартиры

Три решения касались продажи муниципальных квартир действующим нанимателям по свободной цене. Это означает, что объекты продаются без заранее установленной скидки или понижающего коэффициента, исходя из рыночной цены и оценки, предоставляя нанимателям возможность стать собственниками на открытых и прозрачных условиях. В шести случаях было решено предложить нанимателям выкупить муниципальные квартиры. Такой шаг, как правило, включает официальное направление предложения с указанием срока для ответа, цены покупки, а также других существенных условий — порядка расчетов и возможных преференций для нанимателей.