Самоуправление Гулбенского края продолжает продавать свои квартиры
На каждом заседании думы Гулбенского края в этом году принимаются решения о продаже муниципальных квартир и земельных участков.
Эта практика отражает целенаправленные действия самоуправления в управлении недвижимостью: упорядочивание портфеля активов и содействие более эффективному использованию ресурсов.
Последнее заседание думы не стало исключением. В его повестку был включен широкий круг вопросов, среди которых тема недвижимости заняла одно из центральных мест с учетом общественного интереса и рыночной ситуации. Было принято почти 30 разноплановых решений, связанных с процессами на различных стадиях — от утверждения условий и рассмотрения предложений о покупке до проведения аукционов и заключения договоров купли-продажи.
Три решения касались продажи муниципальных квартир действующим нанимателям по свободной цене. Это означает, что объекты продаются без заранее установленной скидки или понижающего коэффициента, исходя из рыночной цены и оценки, предоставляя нанимателям возможность стать собственниками на открытых и прозрачных условиях. В шести случаях было решено предложить нанимателям выкупить муниципальные квартиры. Такой шаг, как правило, включает официальное направление предложения с указанием срока для ответа, цены покупки, а также других существенных условий — порядка расчетов и возможных преференций для нанимателей.
Ряд решений связан с проведением аукционов по продаже муниципальных квартир — как первичных, так и повторных. Первичные аукционы организуются для обеспечения свободной рыночной конкуренции и получения для самоуправления наиболее выгодного предложения, а повторные проводятся в случаях, когда объект не был продан ранее или возникла необходимость уточнить условия. Как правило, такие аукционы проходят в открытой форме, обеспечивая равные возможности для всех заинтересованных лиц и прозрачные результаты.
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