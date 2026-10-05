Во вторник в Латвии будет ветрено и пасмурно, а местами пройдет дождь
Во вторник погода в Латвии останется ветреной, а небольшой дождь пройдет лишь в части страны. Во второй половине дня облака начнут рассеиваться, но порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду.
В ночь на вторник небо будет преимущественно облачным. В восточных и центральных районах местами пройдет небольшой дождь и морось. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный и западный ветер. На побережье порывы достигнут 15-17 м/с, в западных районах и Видземе - до 14 м/с. Температура воздуха опустится до +11...+15 градусов.
В Риге будет облачно, временами возможен небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.
Днем до первой половины небо останется облачным, а после обеда начнет постепенно проясняться. На востоке и в центральных районах страны временами ожидается небольшой дождь. Сохранится умеренный или умеренно сильный западный и юго-западный ветер, порывы которого на большей части территории достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до +14...+17 градусов.
В Риге утром будет облачно, во второй половине дня выглянет солнце. Утром возможен небольшой дождь. Во второй половине дня юго-западный и западный ветер усилится, порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.