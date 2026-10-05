Во вторник в Латвии будет ветрено и пасмурно, а местами пройдет дождь

В ночь на вторник небо будет преимущественно облачным. В восточных и центральных районах местами пройдет небольшой дождь и морось. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный и западный ветер. На побережье порывы достигнут 15-17 м/с, в западных районах и Видземе - до 14 м/с. Температура воздуха опустится до +11...+15 градусов.