Из-за празднования Национального дня Испании в Риге введут ограничения движения

С 11.00 до 12.30 на площади у памятника Свободы и на улице Калькю пройдет торжественное мероприятие по случаю Национального дня Испании. С 10.30 до 11.30 также состоится парад испанского контингента в Латвии по маршруту площадь Свободы - улица Калькю - площадь Свободы.