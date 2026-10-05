Недавно памятник Свободы в Риге помыли, так что теперь можно праздновать!
В Латвии
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Из-за празднования Национального дня Испании в Риге введут ограничения движения
В связи с торжественным мероприятием по случаю Национального дня Испании в субботу, 10 октября, в центре Риги будут введены ограничения движения.
С 11.00 до 12.30 на площади у памятника Свободы и на улице Калькю пройдет торжественное мероприятие по случаю Национального дня Испании. С 10.30 до 11.30 также состоится парад испанского контингента в Латвии по маршруту площадь Свободы - улица Калькю - площадь Свободы.
С 6.30 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- на обеих сторонах бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара;
- на перекрестке улиц Валню и Калькю возле здания по адресу улица Калькю, 28.
Кроме того, с 6.30 до 15.00 при необходимости движение транспорта будет временно ограничиваться на маршруте парада, а также во время размещения и погрузки бронетехники.
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