Хосам Абу Мери уходит с поста председателя совета "Нового Единства"
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил уйти с поста председателя совета партии "Новое Единство" (JV), взяв на себя часть ответственности за результат партии на выборах. Об этом агентству LETA сообщила советник министра Илона Оша.
В своем заявлении Абу Мери отметил, что результат выборов нужно принять с уважением к выбору избирателей и готовностью честно оценить свою работу. По его мнению, JV не смогло работать достаточно эффективно, и он также берет на себя часть ответственности за это. Министр сообщил о решении уйти с поста председателя совета партии правлению JV. "Результат выборов требует не только оценки, но и ответственных решений", - подчеркнул Абу Мери, добавив, что для него пришло время "отойти от активной партийной деятельности".
Абу Мери заявил, что будет добросовестно исполнять обязанности министра до формирования нового правительства, чтобы передать дела новому министру. По его словам, JV уже начало тщательно анализировать итоги выборов, свою работу и необходимые перемены.
Оценивая свою работу на посту министра здравоохранения, Абу Мери отметил, что, приступая к обязанностям, понимал, насколько политически сложна эта сфера. По его словам, система здравоохранения должна меняться вместе с потребностями общества, однако необходимые перемены не всегда легко осуществить.
Министр также рассказал, что, работая над реформами, сталкивался с давлением различных групп интересов, сопротивлением отраслевых организаций и личными нападками. По его словам, критика касалась не только принятых решений, распространялась и дезинформация.
Абу Мери признал, что эти три года были непростыми, а перемены и принятые решения вызвали недовольство части общества. Однако он сознательно продолжал работать над реформами, которые считал необходимыми для общества и будущего здравоохранения.
Министр поблагодарил участников выборов, особенно тех, кто доверился ему и оценил его работу. Он также выразил благодарность за поддержку и критику и заверил, что и впредь останется "патриотом здравоохранения".
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Абу Мери - врач-гастроэнтеролог. Министром здравоохранения его утвердили 15 сентября 2023 года в правительстве Эвики Силини из JV. После отставки Силини он продолжил работать на этом посту в первом правительстве Андриса Кулбергса из "Объединенного списка", утвержденном Сеймом 28 мая 2026 года. Председателем совета "Единства" Абу Мери является с 2019 года. Ранее он был депутатом 12-го и 14-го Сеймов, руководителем фракции "Единства" в Сейме, парламентским секретарем Министерства благосостояния и советником премьер-министра по вопросам интеграции.
Как ранее сообщало LETA, по итогам выборов в 15-й Сейм Абу Мери стал кандидатом от JV, которого чаще всего вычеркивали из списка: он получил 3369 минусовых отметок. За ним следуют Эвика Силиня и Арвилс Ашераденс, набравшие 3193 и 2852 отметки против соответственно. Достаточной поддержки избирателей не получил и министр нескольких правительств от JV Рихард Козловскис. Вице-спикер нынешнего Сейма Занда Калниня-Лукашевица также не войдет в состав 15-го Сейма.