Хосам Абу Мери уходит с поста председателя совета "Нового Единства"

В своем заявлении Абу Мери отметил, что результат выборов нужно принять с уважением к выбору избирателей и готовностью честно оценить свою работу. По его мнению, JV не смогло работать достаточно эффективно, и он также берет на себя часть ответственности за это. Министр сообщил о решении уйти с поста председателя совета партии правлению JV. "Результат выборов требует не только оценки, но и ответственных решений", - подчеркнул Абу Мери, добавив, что для него пришло время "отойти от активной партийной деятельности".