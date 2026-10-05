Будущее столичных мостов и трамваев решалось в Брюсселе: детали визита латвийской делегации
Делегация Рижского самоуправления во главе с исполнительным директором города Янисом Ланге с 29 сентября по 1 октября участвовала в Брюсселе в конференции Connecting Europe Days 2026, посвященной развитию европейской транспортной сети. Делегация также встретилась с представителями Европейской комиссии и Постоянного представительства Латвии при Европейском союзе.
Во время визита Рига представила стратегические приоритеты развития транспорта на 2028-2034 годы. Город подчеркнул свою роль европейского центра, который обеспечивает транспортные связи, укрепляет безопасность и устойчивость региона и развивает общественный транспорт.
Рига - главный транспортный узел Латвии: здесь пересекаются важные для Европы автомобильные и железные дороги, расположены порт и аэропорт, а городской инфраструктурой пользуются многие жители страны. Поэтому транспортные проекты важны не только для жителей Рижской агломерации, но и для международной транспортной доступности Латвии и ее конкурентоспособности.
"Если мы хотим, чтобы в ближайшие десять лет Рига стала безопаснее, доступнее, удобнее для жизни и привлекательнее для бизнеса, решения нужно готовить уже сегодня. Важно ясно показать, что каждый проект изменит в повседневной жизни людей, и работать вместе с государственными учреждениями и европейскими партнерами, чтобы воплотить эти планы", - отметил исполнительный директор Риги Янис Ланге.
Планы развития города включают улучшение транзитных маршрутов и основных транспортных связей, реконструкцию мостов и путепроводов, строительство разноуровневых пересечений с железной дорогой и новых трамвайных линий, а также обновление автобусного, трамвайного и троллейбусного парков. Вместе с Министерством сообщения и Министерством обороны город также работает над укреплением транспортных связей, важных для обороны страны.
На встречах с Генеральным директоратом Европейской комиссии по региональной и городской политике (DG REGIO) и кабинетом исполнительного вице-председателя Еврокомиссии по вопросам сплоченности и реформ Раффаэле Фитто Рига подчеркнула, что города необходимо с самого начала привлекать к определению приоритетов следующего бюджета ЕС. Это поможет учитывать потребности жителей и предпринимателей. Инфраструктурой и услугами Риги пользуются также жители других самоуправлений, поэтому инвестиции в столицу следует оценивать с точки зрения развития всей агломерации и страны.
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Во время встречи с Постоянным представительством Латвии при ЕС делегация обсудила, как Рига и государственные учреждения могут вместе участвовать в планировании. Город рассказал о потребностях столицы и агломерации и подчеркнул, что их важно определить заранее - пока Латвия формирует свою позицию и инвестиционные приоритеты на следующий период бюджета ЕС. Также обсуждались подготовка стратегических проектов, их соответствие целям страны и Евросоюза и привлечение разных источников финансирования, в том числе частных инвестиций.
Рига продолжит регулярно обмениваться информацией с представительством Латвии при ЕС и отраслевыми министерствами, чтобы своевременно подготовиться к привлечению финансирования ЕС на 2028-2034 годы.
На встрече с кабинетом исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Хенны Вирккунен Рига рассказала об использовании цифровых инструментов и искусственного интеллекта для улучшения городского планирования. Объединяя данные о картах, транспорте, энергетике и окружающей среде, город может точнее определять, где инвестиции нужнее всего. Рига уже успешно реализовала несколько пилотных проектов и намерена шире внедрять разработанные решения, создавая сервисы, которыми можно будет пользоваться в долгосрочной перспективе.
После визита в Брюссель Рига продолжит разрабатывать инвестиционные проекты в сфере транспорта и других областях, сотрудничая с государственными учреждениями и структурами ЕС, исследовательскими организациями и частными партнерами. Цель - определить четкий путь от выявления потребностей до инвестиций, которые улучшат качество жизни людей, конкурентоспособность агломерации и устойчивость в кризисных ситуациях.