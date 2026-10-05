Будущее столичных мостов и трамваев решалось в Брюсселе: детали визита латвийской делегации

Во время встречи с Постоянным представительством Латвии при ЕС делегация обсудила, как Рига и государственные учреждения могут вместе участвовать в планировании. Город рассказал о потребностях столицы и агломерации и подчеркнул, что их важно определить заранее - пока Латвия формирует свою позицию и инвестиционные приоритеты на следующий период бюджета ЕС. Также обсуждались подготовка стратегических проектов, их соответствие целям страны и Евросоюза и привлечение разных источников финансирования, в том числе частных инвестиций.