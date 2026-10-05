О чем никогда нельзя шутить в аэропорту: познавательная история про поляка, которого сняли с рейса

Этот случай в очередной раз показывает, почему в аэропорту не стоит шутить о бомбах, оружии или других опасных предметах. Для сотрудников службы безопасности слова пассажира не являются поводом для юмора - они должны исходить из предположения, что потенциальная угроза реальна, пока проверка не докажет обратное.