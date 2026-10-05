О чем никогда нельзя шутить в аэропорту: познавательная история про поляка, которого сняли с рейса
Шутка про бомбу в аэропорту может обойтись пассажиру гораздо дороже, чем кажется. В этом убедился гражданин Польши, который в конце сентября в аэропорту Катовице-Пыжовице перед вылетом в итальянский Трапани заявил сотруднику регистрации, что в его багаже "кроме бомбы и ножей" ничего опасного нет.
Сотрудник регистрационной стойки шутку не оценил и немедленно сообщил об этом дежурному сотруднику пограничной службы аэропорта. На место прибыла Специальная группа реагирования пограничной охраны. Пассажира тщательно проверили, а его багаж сначала пропустили через сканер, после чего чемодан открыли и осмотрели вручную. Затем к проверке подключили кинолога со служебной собакой, обученной обнаруживать взрывчатые вещества.
Никаких запрещенных предметов или опасных материалов в багаже не нашли. Угрозы для других пассажиров также не обнаружили, а рейс не задержали. Сам мужчина после проверки признался, что всего лишь пошутил.
Однако последствия оказались вполне реальными. Пассажиру назначили штраф в размере 500 злотых - около 114 евро. Платить его он отказался, поэтому теперь окончательное решение по делу должен принять районный суд, который может обязать мужчину выплатить штраф.
Но штраф оказался не единственным последствием. В тот день пассажир так и не попал в самолет: капитан рейса, узнав об инциденте, отказался принять его на борт.
Этот случай в очередной раз показывает, почему в аэропорту не стоит шутить о бомбах, оружии или других опасных предметах. Для сотрудников службы безопасности слова пассажира не являются поводом для юмора - они должны исходить из предположения, что потенциальная угроза реальна, пока проверка не докажет обратное.
Причем подобные истории в польских аэропортах происходят регулярно. В августе 2026 года похожие инциденты произошли сразу в нескольких польских аэропортах. В аэропорту имени Шопена в Варшаве 62-летняя пассажирка во время регистрации сказала сотруднику, что в ее багаже находятся "две бомбы". Багаж проверили, опасных предметов не нашли, но женщина не полетела в Малагу.
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В аэропортах Познани и Вроцлава в те же дни двое пассажиров также заявили сотрудникам, что в их багаже находятся бомбы. В обоих случаях угрозы не обнаружили, однако мужчины получили штрафы и по решению капитанов не были допущены к полетам.
А в аэропорту Кракова-Балице 59-летний пассажир перед рейсом в Дублин заявил, что в его часах находится бомба. Он также объяснил произошедшее неудачной шуткой, но на борт его не пустили.
Польская пограничная служба прямо предупреждает пассажиров: аэропорт - не место для шуток о бомбах и других опасных предметах. Подобные заявления автоматически запускают процедуры безопасности, а последствиями могут стать штраф, отказ в посадке, задержка работы аэропорта и дополнительные расходы. В некоторых случаях дело может дойти и до суда.