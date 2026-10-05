Общественный транспорт Лиепаи переживает ренессанс: установлен рекорд по числу пассажиров

В сентябре в Лиепае продолжил расти интерес к долгосрочным проездным билетам. За месяц было продано 6799 проездных на 30 дней – на 892 билета, или на 15,1%, больше, чем в августе; 1077 проездных на 30 дней для поездок по рабочим дням – на 218 билетов, или на 25,4%, больше; а также 971 проездной на 90 дней – на 55 билетов, или на 6%, больше.