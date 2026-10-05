Общественный транспорт Лиепаи переживает ренессанс: установлен рекорд по числу пассажиров
В сентябре 2026 года в общественном транспорте Лиепаи зарегистрировано 698 856 поездок – наибольшее количество за один месяц с момента введения системы электронных расчетов в октябре 2024 года.
Как сообщает Liepājas Sabiedriskais transports, по сравнению с августом количество поездок увеличилось на 124 245, или на 21,6%, – с 574 611 до 698 856. Превышен и предыдущий рекорд, установленный в апреле 2026 года, когда было зарегистрировано 679 234 поездки. Сентябрьский результат оказался выше на 19 622 поездки, или на 2,9%.
В среднем в сентябре в общественном транспорте регистрировали около 23,3 тысячи поездок в день.
В сентябре в Лиепае продолжил расти интерес к долгосрочным проездным билетам. За месяц было продано 6799 проездных на 30 дней – на 892 билета, или на 15,1%, больше, чем в августе; 1077 проездных на 30 дней для поездок по рабочим дням – на 218 билетов, или на 25,4%, больше; а также 971 проездной на 90 дней – на 55 билетов, или на 6%, больше.
Проездные выгодны постоянным пассажирам, поскольку позволяют совершать неограниченное количество поездок в течение срока их действия. В сентябре по проездным на 30 и 90 дней в общей сложности зарегистрировано 463 528 поездок, или 66,3% от общего количества.
В сентябре установлен и новый рекорд использования билетов с государственными льготами – по ним зарегистрировано 53 909 поездок, что на 3872 поездки, или на 7,7%, больше, чем в августе. На такие билеты пришлось 7,7% всех сентябрьских поездок. Ими со 100-процентной скидкой пользуются люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, а также дети-сироты. Электронная билетная система позволяет удобнее пользоваться льготами и точнее учитывать поездки этих пассажиров.
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В сентябре по билетам, действующим 40 минут, зарегистрировано 66 218 поездок, а по комплектам из десяти билетов с ограниченным временем действия – еще 75 439 поездок. В общей сложности это 141 657 поездок, или 20,3% всех поездок, зарегистрированных в сентябре.