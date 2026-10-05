Вы удивитесь, узнав, сколько голосов не хватило "Стабильности!" для получения денег из бюджета
Очень вероятно, что всего около 25 голосов отделили партию "Стабильности!" от государственного финансирования на четыре года. Партия получила 1,997% при необходимом пороге 2% и теперь попробует продолжать работу за счет членских взносов.
Партия "Стабильности!" продолжит работу и без государственного финансирования, заявила агентству LETA представитель политической силы и кандидат на пост премьер-министра на прошедших выборах Светлана Чулкова.
При этом, по подсчетам Otkrito.lv, от государственного финансирования в размере нескольких сотен тысяч евро партию отделил буквально один результативный шаг избирателей: "За стабильность" получила 1,997% голосов при установленном законом пороге в 2%. То есть для получения денег не хватило буквально 0,003% избирателей. При явке 806 641 человека это составляет примерно 24-25 голосов.
В свою очередь Чулкова отметила, что после распада фракции в 14-м Сейме государственное финансирование партии уже было сокращено. Она также сослалась на опубликованную Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией информацию о расходах политических сил на рекламу и подчеркнула, что не считает государственное финансирование решающим условием для продолжения работы партии.
На вопрос о том, за счет каких средств партия сможет продолжать деятельность, Чулкова назвала членские взносы. Она напомнила, что и в 2022 году у партии были только средства от членских взносов. "Мы хотим работать и помогать людям", - заявила Чулкова. По ее словам, результаты выборов и дальнейшие действия партии планируется обсудить с правлением и командой, однако прекращать работу "За стабильность" не намерена.
Оценивая итоги выборов, Чулкова выразила мнение, что люди больше не доверяют политическим силам, связав это с низкой явкой. По ее словам, во время избирательной кампании партия сделала все возможное.
Говоря о дальнейших планах, Чулкова упомянула следующие выборы в Европарламент, муниципальные выборы и выборы в 16-й Сейм. Решение об участии в выборах в Европарламент партия примет позднее после обсуждения с правлением и командой.
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Согласно закону о финансировании политических организаций, государственное финансирование получают партии, за которые на выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей. Поэтому право на государственные средства может получить и партия, которая не прошла в парламент. Финансирование предоставляется на четыре года, а его выплата начинается в следующем календарном году после выборов в Сейм - в этот раз с 2027 года.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 3 октября приняли участие 806 641 человек, или 51,79% всех имеющих право голоса. "Стабильности!" получила 1,997% голосов. Для преодоления порога в 2% партии не хватило примерно 0,003 процентного пункта, то есть около 24 голосов. Таким образом, разница между государственным финансированием и его отсутствием для партии в буквальном смысле измеряется несколькими десятками избирателей.
Наибольшую поддержку на выборах получил "Объединенный список" - 35,288% голосов. Далее идут "Латвия на первом месте" - 13,076%, "Суверенная власть/Объединение новых латышей" - 11,710%, Национальное объединение - 8,897%, "Прогрессивные" - 7,878% и "Новое Единство" - 6,362%.
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Ниже пятипроцентного барьера остались Союз зеленых и крестьян - 4,401%, "Мы меняем правила" - 3,428%, "Для развития Латвии" - 2,179% и "Стабильности!" - 1,997%.