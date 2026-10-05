Вы удивитесь, узнав, сколько голосов не хватило "Стабильности!" для получения денег из бюджета

Согласно закону о финансировании политических организаций, государственное финансирование получают партии, за которые на выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей. Поэтому право на государственные средства может получить и партия, которая не прошла в парламент. Финансирование предоставляется на четыре года, а его выплата начинается в следующем календарном году после выборов в Сейм - в этот раз с 2027 года.