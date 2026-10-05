Ринкевич встретился с партиями после выборов в Сейм 2026
После выборов в 15-й Сейм президент Эдгар Ринкевич начал встречи с представителями партий, которые, согласно предварительным результатам, получили места в ...
ФОТО: в Рижском замке проходят встречи президента с партиями после выборов
После выборов в 15-й Сейм президент Эдгар Ринкевич начал встречи с представителями партий, которые, согласно предварительным результатам, получили места в парламенте. В понедельник в Рижском замке прошли встречи с четырьмя политическими силами, во вторник состоятся с двумя оставшимися.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в новый Сейм проходят шесть списков. В понедельник президент встретился с представителями "Объединенного списка", "Латвии на первом месте", объединения "Суверенная власть/Объединение младолатышей" и Национального объединения.
Во вторник, 6 октября, Ринкевич планирует встретиться с представителями "Прогрессивных" в 9:00 и "Нового Единства" в 10:15. Все встречи состоятся в Рижском замке.
Кулбергс: "Финансы нужно привести в порядок"
Мандат, который избиратели дали "Объединенному списку" (AS), обязывает провести перемены в стране, заявил в понедельник журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс из AS после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Он пообещал сосредоточиться на упорядочении государственных финансов, укреплении безопасности и развитии экономики.
Кулбергс назвал происходящее историческим моментом: значительная часть общества проголосовала за перемены. Среди главных приоритетов AS он также назвал повышение эффективности государственного управления.
Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными, но необходимыми для будущего страны.
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"Финансы нужно привести в порядок. Следует пересмотреть каждую статью расходов. Доходы и расходы должны совпадать", - сказал Кулбергс.
Он добавил, что обществу нужно ясно объяснять необходимость каждого решения.
Премьер положительно оценил ход выборов в 15-й Сейм. По его словам, были проверены избирательные системы и процедуры безопасности, а выявленные недостатки оказались незначительными. Кулбергс поблагодарил организаторов выборов, разработчиков новых систем и службы безопасности. Он подчеркнул, что выборы прошли без серьезных провокаций, а охрана границы была обеспечена.
Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс отметил, что конкретный состав коалиции пока неизвестен, поскольку переговоров с потенциальными партнерами еще не было. По его словам, важно, какие партии будут готовы поддержать приоритеты, предложенные AS. Премьер подчеркнул, что возможны разные варианты, в том числе правительство меньшинства.
До формирования нового кабинета министров нынешнее правительство продолжит выполнять повседневные обязанности. Кулбергс подчеркнул, что в этот период нельзя брать на себя необдуманные финансовые обязательства или обещать новые расходы, которые осложнят работу следующего правительства.
Шлесерс готов поддержать даже непопулярные решения
После переговоров с главой государства лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс назвал возможную коалицию с "Объединенным списком" историческим шансом, а сотрудничество с "Новым Единством" - большой ошибкой.
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Шлесерс считает, что коалиция "Объединенного списка" и "Латвии на первом месте" получила бы 58 депутатских мандатов и стала историческим шансом для страны. Его партия, по словам политика, готова поддержать даже непопулярные решения - например, сократить на 30% число административных работников и уменьшить количество министерств до десяти, объединив некоторые из них. Шлесерс полагает, что без поддержки его партии премьер-министру Андрису Кулбергсу из "Объединенного списка" было бы сложнее провести такие реформы. При этом он признал, что выбор партнеров по коалиции остается за Кулбергсом, поскольку его объединение победило на выборах с большим отрывом.
Формирование правительства с участием "Нового Единства" Шлесерс назвал большой ошибкой. По его словам, за 17 лет у власти партия привела Латвию к положению одной из беднейших стран Европы, а сейчас больше заинтересована в должностях и сохранении влияния, чем в реформах. Он также заявил, что Кулбергс часто менял мнение, а сотрудничество с "Новым Единством" было бы менее успешным, чем коалиция с его партией. Бывшая премьер-министр Эвика Силиня, по оценке Шлесерса, до сих пор чувствует себя главой правительства.
На встрече с президентом представители "Латвии на первом месте" также говорили о необходимости увеличить поддержку Латгале. Шлесерс отметил, что сложилось представление, будто жители региона больше ориентированы на Россию и среди них много нелояльных Латвии людей. Однако, по его словам, его партия победила на выборах в Латгале и с первого дня осудила российское вторжение в Украину.
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"Это значит, что, поддержав нас, жители Латгале ясно дали понять, на чьей они стороне", - сказал политик.
Депутат партии Эдмунд Зивтиньш связал низкую явку на выборах с недоверием жителей и убеждением, что голосование ничего не меняет. По его мнению, участие "Нового Единства" в правительстве может еще сильнее снизить явку на следующих выборах. Представители партии также спросили Ринкевича, намерен ли он повторно баллотироваться в президенты, однако, как рассказал Зивтиньш, нового ответа на этот вопрос они не получили.
Руководитель фракции "Латвии на первом месте" в Сейме Линда Лиепиня сообщила, что у фракции пока нет планов продвигать законопроекты в течение срока полномочий нынешнего Сейма, в том числе при поддержке Союза зеленых и крестьян. Депутат Рамона Петравича попросила президента обратить внимание на возможную высылку в Россию 88-летней женщины. По словам Петравичи, у нее российский паспорт, но она долгое время жила в Латвии, говорит по-латышски и ранее получила вид на жительство по гуманитарным причинам. С июня женщина не получает пенсию из-за отсутствия вида на жительство. Петравича также заявила, что министр внутренних дел Янис Домбрава отказался решать эту ситуацию.
Степаненко: переговоры о создании коалиции пока не начались
Переговоры о формировании коалиции пока не ведутся, заявила в понедельник журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем лидер "Суверенной власти/Объединения младолатышей" Юлия Степаненко.
По словам политика, одной из тем встречи стало повышение явки на выборах. Она представила президенту предложения своей партии, направленные на увеличение активности избирателей и участие жителей Латвии в принятии решений. В их числе - введение прямых выборов президента и снижение порога для проведения референдума.
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Президент также интересовался возможными изменениями в системе финансирования партий. "Суверенная власть/Объединение младолатышей" предлагает дать каждому избирателю возможность выбрать партию, которой он симпатизирует, и направить ей государственное финансирование.
По мнению Степаненко, такая система обеспечила бы постоянный контроль за работой партий и регулярную обратную связь с избирателями. Это сделало бы партии более отзывчивыми и побуждало бы их выполнять данные избирателям обещания, считает политик.
На вопрос, обсуждала ли она с президентом возможные варианты коалиции, Степаненко ответила, что по итогам выборов Ринкевичу, вероятно, понятно, кого он пригласит формировать правительство. При этом переговоры о создании коалиции пока не начались, подчеркнула она.