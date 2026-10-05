ФОТО: в Рижском замке проходят встречи президента с партиями после выборов

Формирование правительства с участием "Нового Единства" Шлесерс назвал большой ошибкой. По его словам, за 17 лет у власти партия привела Латвию к положению одной из беднейших стран Европы, а сейчас больше заинтересована в должностях и сохранении влияния, чем в реформах. Он также заявил, что Кулбергс часто менял мнение, а сотрудничество с "Новым Единством" было бы менее успешным, чем коалиция с его партией. Бывшая премьер-министр Эвика Силиня, по оценке Шлесерса, до сих пор чувствует себя главой правительства.